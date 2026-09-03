La repentina muerte de Carla Jeffery, reconocida por su papel en la saga Zombies de Disney Channel y por sus apariciones en series como iCarly y Shake It Up!, sigue generando conmoción entre sus seguidores y colegas. A dos días de conocerse la noticia, aún no se informó de manera oficial cuál fue la causa de su fallecimiento.

La causa de la muerte de Carla Jeffery, un misterio

La actriz murió el 1 de septiembre a los 33 años y la noticia fue confirmada por su representante, Carla Alexander, a través de un comunicado difundido en redes sociales. Desde entonces, miles de fanáticos y compañeros de elenco expresaron su dolor por la pérdida de una de las figuras más queridas de las producciones juveniles de Disney.

Por el momento, las autoridades no difundieron información oficial sobre las circunstancias del fallecimiento. Según publicó la revista Mens Journal, la familia de la actriz aguarda los resultados de la autopsia antes de brindar más detalles.

La falta de información alimentó especulaciones en redes sociales durante las últimas horas. Sin embargo, allegados a la artista rechazaron versiones que vinculaban su muerte con el consumo de drogas y aseguraron que esas hipótesis carecen de fundamento.

El mensaje de su hermano mellizo

Uno de los testimonios más emotivos fue el de su hermano mellizo, Carlon Jeffery, también actor y conocido por su participación en la serie A.N.T. Farm de Disney Channel. Tras conocerse la noticia, compartió recuerdos y mensajes dedicados a su hermana, a quien definió como una persona resiliente, luminosa y capaz de inspirar a quienes la rodeaban.

La relación entre ambos era muy cercana y las publicaciones del actor generaron una fuerte reacción entre los fanáticos, que inundaron las redes con mensajes de apoyo para la familia.

Una carrera ligada al universo Disney

Nacida en Houston, en el estado de Texas, Carla Jeffery comenzó a actuar cuando era apenas una adolescente. Su popularidad creció gracias a su papel de Bree Prattle en las películas de Zombies, una de las franquicias juveniles más exitosas de Disney durante los últimos años.

Además de integrar el elenco principal de las tres películas y de la serie animada derivada, participó en producciones como Curb Your Enthusiasm, Good Luck Charlie, Shake It Up!, American Vandal e iCarly.

Dolor y homenajes en Hollywood

Tras conocerse el fallecimiento, actores y actrices que compartieron proyectos con Jeffery manifestaron públicamente su tristeza. Entre ellos se destacaron mensajes de integrantes del elenco de Zombies, quienes recordaron su energía positiva, su profesionalismo y el afecto que generaba dentro y fuera de los sets de grabación.

Mientras continúan los homenajes, la familia pidió respeto y privacidad hasta que concluyan las investigaciones médicas que permitan esclarecer qué ocurrió con la actriz cuya muerte sorprendió al mundo del entretenimiento.