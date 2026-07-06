El youtuber Sebastián Funes, conocido en redes sociales como "Chatterbox", murió este domingo en un choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del partido bonaerense de Pehuajó. Según informaron fuentes policiales, el joven de 27 años viajaba a bordo de un Honda Civic junto a su padre, Juan Manuel Funes, quien también perdió la vida en el lugar.

En el vehículo además se trasladaban Francesca Funes y Vanesa Batilana, hermana y madre del influencer, quienes sufrieron graves heridas y fueron trasladadas a un hospital de la zona para recibir atención médica.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 349 de la Ruta 5, donde el automóvil en el que viajaba la familia colisionó contra una Chevrolet S-10 y un camión Scania jaula con acoplado.

De acuerdo con las primeras informaciones, uno de los vehículos involucrados habría intentado sobrepasar al camión, maniobra que habría desencadenado el choque frontal. Los ocupantes de la camioneta resultaron ilesos, mientras que personal de la Policía Científica trabajó en el lugar para preservar la escena y reunir pruebas que permitan determinar cómo ocurrió el accidente.

Sebastián Funes era ampliamente conocido en YouTube bajo el nombre de "Chatterbox", donde había construido una comunidad de más de 1.600.000 suscriptores gracias al contenido que compartía en la plataforma.