Erling Haaland no solo se convirtió en una de las grandes figuras del Mundial 2026 por sus goles con Noruega. Mientras su nombre empieza a resonar en todos lados por el gran momento futbolístico que atraviesa, también creció la curiosidad por su vida privada y por las fotos junto a su novia, Isabel Haugseng Johansen. Tan es así, que incluso se trazó un paralelismo entre su historia de amor y la de Lionel Messi.

La joven noruega mantiene un perfil bajo, pero cada aparición junto al delantero del Manchester City genera repercusión entre los fanáticos. Isabel Haugseng Johansen acompaña a Haaland durante el torneo en Estados Unidos y se muestra cerca de él en una etapa clave de su carrera, ya que el atacante está disputando su primer Mundial.

El interés por la pareja no pasa solamente por las imágenes que circulan, sino por la historia que los une desde hace años. Erling Haaland e Isabel se conocen desde la adolescencia y son del mismo pueblo, un detalle que llevó a muchos a compararlos con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, quienes también construyeron su relación a partir de un vínculo nacido cuando eran muy jóvenes.

La comparación con Messi y Antonella aparece, sobre todo, por esa idea de amor de toda la vida que acompaña a las dos parejas. En ambos casos, el romance creció en paralelo a carreras futbolísticas enormes, lejos de la lógica de vínculos fugaces que muchas veces rodea al mundo de las figuras internacionales.

Otro punto que alimenta el paralelismo es la familia que formaron siendo jóvenes. Haaland e Isabel tienen un hijo, Odin, nacido en diciembre de 2024. Aunque el delantero suele estar expuesto por su rendimiento deportivo, decidió preservar la identidad y el rostro del nene para mantenerlo lejos de la mirada pública.

Por eso, las fotos de Isabel Haugseng Johansen volvieron a despertar interés en medio del torneo. Sin buscar protagonismo, la novia de Erling Haaland quedó asociada a una historia de amor discreta, familiar y construida desde la adolescencia, algo que muchos fanáticos no tardaron en vincular con el camino que hicieron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.