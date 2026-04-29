La reconocida Nacha Guevara tomó una decisión que generó fuerte impacto: cancelar de manera definitiva su espectáculo “Nacha & Favero”, previsto en el Teatro Nacional Cervantes. Lo que en un principio parecía una simple reprogramación terminó en la suspensión total del proyecto.

Durante varios días, la incertidumbre dominó la escena hasta que el periodista Camilo García confirmó la noticia en Intrusos. Allí explicó que el espectáculo no llegará a estrenarse, lo que generó preocupación tanto en el ambiente artístico como entre los seguidores de la actriz.

El motivo principal tiene que ver con la salud de Nacha Guevara, que atravesó episodios delicados en medio de los ensayos. “Estuvo con problemas de presión, sufrió dos picos de presión. En medio de los ensayos, tuvieron que controlarla y su médico le dijo que no estaba en condiciones de soportar ese estrés”, detallaron en el programa.

A esta situación se le suma una lesión reciente que ya había complicado el cronograma. La propia Nacha Guevara había contado días atrás que sufrió un accidente doméstico que afectó su pie, obligándola a hacer reposo.

“Mientras ordenaba un placard en casa, me llevé un mueble por delante y me fracturé un dedito del pie derecho. Es una fractura no muy grande, pero requiere tres semanas de reposo para que el hueso suelde”, explicó Nacha Guevara, intentando llevar tranquilidad en ese momento.

Con el paso de los días, el panorama cambió. La combinación entre la lesión física y los picos de presión terminó siendo determinante para que los médicos le recomendaran frenar completamente su actividad profesional.

El espectáculo tenía previstas siete funciones entre el 22 de abril y el 27 de mayo en el Teatro Nacional Cervantes, pero finalmente todo el calendario quedó sin efecto. La producción decidió acompañar la decisión priorizando la salud de la artista.

Por ahora, el futuro de Nacha Guevara sobre los escenarios es incierto. Si bien no hay una fecha estimada para su regreso, todo dependerá de su recuperación y de cómo evolucione su estado general antes de enfrentar nuevamente la exigencia teatral.