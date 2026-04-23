La reconocida artista Nacha Guevara encendió las alarmas en el ambiente teatral luego de cancelar a último momento el estreno de su espectáculo junto a Alberto Favero. La función debut estaba prevista en el emblemático Teatro Nacional Cervantes, pero quedó suspendida a pocas horas de levantar el telón.

El anuncio inicial habló de una reprogramación sin fecha definida, lo que rápidamente generó incertidumbre entre los seguidores de Nacha Guevara. La falta de detalles en un primer momento alimentó rumores sobre un posible problema de salud más serio.

Con el correr de las horas, la propia Nacha Guevara decidió salir a aclarar la situación y llevar tranquilidad. Fiel a su estilo frontal, explicó que si bien existieron cuestiones técnicas en la obra, también atravesó un accidente doméstico que influyó directamente en la decisión.

“La semana pasada, acomodando el placard en casa, me llevé por delante un mueble y me fracturé el dedo del pie derecho”, contó Nacha Guevara, revelando el motivo principal detrás de la suspensión del espectáculo.

Aunque la lesión no es de gravedad, la artista fue contundente al explicar por qué no puede subirse al escenario en estas condiciones. “Necesito tiempo para que el hueso suelde bien. No puedo estar pisando en estas condiciones”, sostuvo Nacha Guevara.

La protagonista también aprovechó para dirigirse a su público y expresar su pesar por lo ocurrido. Aseguró que su intención es regresar en óptimas condiciones y brindar un show a la altura de las expectativas. Además, destacó el compromiso del equipo del Teatro Nacional Cervantes.

Desde la producción informaron que quienes ya habían adquirido entradas podrán optar por mantenerlas para las futuras funciones o solicitar el reintegro del dinero. Por ahora, no hay fecha confirmada para el regreso de Nacha Guevara a las tablas.

El episodio volvió a poner en evidencia la exigencia física que implica el teatro y la importancia de priorizar la salud. El susto inicial dejó en claro el enorme cariño que el público siente por Nacha Guevara, una figura icónica que sigue generando impacto incluso fuera del escenario.