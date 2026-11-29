En 2017, Mayra Deleo escuchó varias canciones de Nahuel Pennisi para prepararse antes de acompañarlo en una recorrida de prensa por Tucumán. Nueve años después, este sábado 28 de noviembre, volvió a escucharlo cantar en esa provincia, esta vez en su propia boda: frente al altar de la parroquia San Juan Bosco, el músico alzó la voz para dedicarle el Ave María.

El casamiento se celebró en San Miguel de Tucumán. Carlos Sánchez, arzobispo de Tucumán, presidió la ceremonia religiosa y los novios estuvieron acompañados por sus familiares y amigos más cercanos. La interpretación del cantante fue una sorpresa para Mayra, que se emocionó hasta las lágrimas al escuchar la dedicatoria.

La provincia que eligieron para casarse también había sido el destino de un viaje de trabajo de Nahuel Pennisi al comienzo de su historia. Mayra Deleo trabajaba entonces en una productora familiar y le habían encomendado acompañar al músico a las entrevistas y otras actividades que tenía previstas durante su visita. Hasta que recibió ese encargo, ella no era seguidora del artista. Fue la oportunidad de trabajar con él la que la llevó a conocer parte de su repertorio antes de que los presentaran.

De aquellos primeros acercamientos, el cantante contó en distintas entrevistas una anécdota que también tuvo por escenario la capital tucumana. Quería ver a Mayra por fuera de los compromisos de prensa y la invitó a tomar mate en el Parque 9 de Julio. El detalle que recordaba era la hora que le propuso para la cita: las tres de la madrugada. Al final, aquellos mates quedaron pendientes.

La relación continuó y, con la llegada de Mateo y Alma, los dos formaron una familia. También siguieron trabajando juntos, aunque la tarea de Mayra Deleo cambió desde aquella visita en la que le tocó acompañarlo a unas entrevistas. Hoy es la mánager del cantante y sigue de cerca su carrera.

De la ceremonia del sábado empezó a circular en redes la escena que unió esas dos partes de su historia. En las imágenes se ve a Nahuel Pennisi con la guitarra frente al altar y a Mayra conmovida mientras él canta. Ese fragmento del Ave María, que sus allegados escucharon en la parroquia, fue el que eligieron después los seguidores del músico para hacerles llegar su cariño a los recién casados.