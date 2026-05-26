La celebración del 25 de Mayo tuvo un momento que quedó marcado en la memoria de quienes estuvieron en Plaza de Mayo. Nahuel Pennisi apareció frente al histórico Cabildo junto a Mario Pergolini, Agustín Aristarán y Evelyn Botto para protagonizar un cierre musical cargado de emoción y sentimiento patrio.

Con guitarra en mano, el artista interpretó “Canción con todos”, la emblemática obra de Armando Tejada Gómez y César Isella, popularizada por Mercedes Sosa. El tema fue elegido para cerrar una noche especial organizada por el ciclo Otro Día Perdido, que reunió música, humor y un fuerte clima de unidad entre los presentes.

El escenario improvisado frente al Cabildo aportó una postal impactante. Sentado sobre un taburete, Nahuel Pennisi estuvo acompañado por el llamado Coro de Garage y por los integrantes del programa, que se sumaron a la interpretación colectiva del clásico del folklore argentino.

La multitud acompañó desde el primer acorde y convirtió el momento en una verdadera ceremonia popular. Familias, jóvenes y adultos comenzaron a cantar al unísono mientras el frío de la noche porteña quedaba completamente relegado por la emoción que se vivía en la plaza.

Las imágenes del cierre rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la sensibilidad de Nahuel Pennisi y la sorpresa de verlo compartir escena con Mario Pergolini, quien también se mostró profundamente movilizado durante la interpretación.

Horas antes del show, el músico había tenido una charla muy íntima en Otro Día Perdido. Allí habló sobre distintos aspectos de su vida personal y sorprendió al contar por qué decidió no someterse a una operación vinculada a su problema de visión.

Nahuel Pennisi a corazón abierto

“De nacimiento”, respondió Nahuel Pennisi cuando Mario Pergolini le consultó si su ceguera era congénita. Luego explicó que padece micro-oftalmia, una condición que afecta los nervios ópticos y cuya cirugía no le ofrece garantías reales de recuperación.

“Sí, opté por no hacerlo. Primero porque no me garantizaban que iba a ver y, por otro lado, sentía que era un riesgo difícil. Para que me funcionara, creo que me tienen que hacer una operación riesgosa. Y yo estoy bien así, hago lo que me gusta, disfruto, ando en bici…”, expresó el cantante, dejando un mensaje que conmovió tanto a Mario Pergolini como a los televidentes.