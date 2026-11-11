Nahuel Pennisi cantó para el Papa León XIV en el encuentro de jóvenes: el momento emotivo

Nahuel Pennisi protagonizó uno de los momentos más emotivos de la visita del Papa León XIV durante el multitudinario encuentro con jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires. El reconocido artista subió al escenario para interpretar una versión acústica inolvidable de Yo vengo a ofrecer mi corazón, la célebre obra de Fito Páez. En medio de un predio colmado por miles de fieles, su voz logró crear una atmósfera de absoluta intimidad y comunión.

Acompañado únicamente por su talento en la guitarra y una calidez vocal inconfundible, el cantante transformó el espectáculo masivo en una suerte de rezo colectivo por la paz. Las notas del clásico latinoamericano resonaron en el aire porteño, conmoviendo a cada uno de los asistentes congregados en la capital.

Esta actuación se dio en el marco de la multitudinaria convocatoria de jóvenes que llenó de fervor la capital argentina. En un evento caracterizado por el entusiasmo y las constantes manifestaciones de fe, la intervención del guitarrista funcionó como una verdadera pausa de reflexión que hizo resonar las notas del clásico latinoamericano en todo el predio.

A medida que avanzaba la melodía, las estrofas del histórico tema se transformaron en una suerte de rezo compartido por la fraternidad y la paz. La interpretación de Nahuel Pennisi logró traspasar la masividad del acto, uniendo las voces y las miradas de la marea de fieles en un instante de profundo recogimiento.

Al finalizar los últimos acordes, el gesto del Sumo Pontífice fue inmediato ante el aplauso generalizado de la multitud. Visiblemente conmovido por la entrega del músico, el Papa León XIV celebró la interpretación con una cálida sonrisa y gestos de gratitud hacia el escenario, sellando un momento de estrecha cercanía.

Con esta presentación artística, el joven guitarrista cerró su participación formal dentro de las actividades vinculadas a la visita del Pontífice. La cuidada selección del repertorio popular reforzó el sello distintivo del evento, entrelazando el talento local con el mensaje universal de la convocatoria.

Aquel conmovedor cierre musical dejó una marca indeleble en la memoria de los miles de jóvenes reunidos en suelo porteño. La fusión entre el arte popular de Nahuel Pennisi y el gesto de afecto brindado por el Papa León XIV consagró una de las postales más significativas de la histórica jornada.