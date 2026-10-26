La celebración por los 75 años de Charly García tuvo invitados de lujo, pero también una situación inesperada que tuvo como protagonista a Nancy Pazos. La periodista se acercó al festejo con la intención de compartir un momento con el ídolo del rock nacional, aunque terminó viviendo una experiencia incómoda que quedó registrada por las cámaras de televisión.

Todo ocurrió cuando la comunicadora llegó al lugar después de terminar su jornada laboral. Según contó, un amigo le había propuesto acompañarlo a la fiesta y ella aceptó sin imaginar que tendría dificultades para ingresar. Sin embargo, al consultar por su acceso, descubrió que su nombre no figuraba entre los invitados autorizados.

“Reboté”, resumió Nancy Pazos ante la cronista de Infama, el ciclo de América TV conducido por Marcela Tauro. Con una mezcla de sorpresa y humor, explicó que había llegado convencida de que podría participar de la celebración, pero la situación tomó un rumbo completamente diferente.

“Yo tenía un amigo que me invitó, pensé que era una fiesta re grande, pero parece que en la lista no estaba”, relató la periodista al reconstruir lo sucedido. La conductora reconoció que esperaba encontrarse con un festejo más amplio por el cumpleaños del músico, aunque finalmente no pudo atravesar la puerta.

A pesar del inconveniente, Nancy Pazos no se presentó con las manos vacías. Había llevado un regalo especialmente elegido para Charly García: una corbata con los colores de la bandera argentina. Ante la imposibilidad de saludar personalmente al artista, el hermano del cantante se acercó para recibir el obsequio y pedirle disculpas por lo ocurrido.

“No estaba yo en el listado”, aclaró la periodista, quien también explicó que venía de trabajar y estaba agotada. De todas formas, decidió acercarse porque quería entregarle el presente al músico, a quien manifestó tenerle un gran cariño. La situación no derivó en una discusión y ella optó por tomarse el episodio con tranquilidad.

¿Qué pasó en el cumpleaños de Charly?

Antes de marcharse, Nancy Pazos dejó una frase que sintetizó su frustración, aunque sin perder el sentido del humor: “Me voy cabizbaja y meditabunda”. Así, la periodista se retiró del lugar sin participar de la fiesta, pero logró que el regalo llegara a manos de un familiar del homenajeado.

El episodio se conoció en medio de las repercusiones por el cumpleaños de Charly García, una celebración que reunió a distintas figuras del espectáculo y la música. Para Nancy Pazos, lo que había comenzado como una invitación espontánea terminó convirtiéndose en una anécdota inesperada, marcada por un error con la lista de acceso y una despedida que rápidamente llamó la atención.