La jornada electoral brasileña tuvo un episodio inesperado en Buenos Aires cuando Anamá Ferreira quedó involucrada en una discusión política mientras participaba de un móvil televisivo. La exmodelo había ido a votar a la Embajada de Brasil, en el barrio porteño de Retiro, cuando un hombre interrumpió la entrevista con un comentario que generó una confusión frente a las cámaras.

Todo ocurrió mientras Anamá Ferreira hablaba sobre la importancia de participar en las elecciones de su país. En ese momento, un simpatizante de Lula da Silva lanzó una frase contra el candidato opositor Flávio Bolsonaro: “¡Andá a laburar, Flávio Bolsonaro!”. La brasileña creyó inicialmente que el reclamo estaba dirigido hacia ella y reaccionó de inmediato.

“Pero yo no... ¡Pedí permiso!”, respondió la conductora, sorprendida por la interrupción. La situación se aclaró cuando le explicaron que el hombre no estaba cuestionando su presencia, sino que se refería al dirigente político. Sin embargo, el intercambio ya había generado un momento incómodo durante la transmisión en vivo.

Lejos de esquivar el episodio, Anamá Ferreira volvió sobre lo sucedido y dejó en claro que no tenía intención de revelar su decisión electoral. “Bueno, laburamos. No sabe a quién voté”, comentó. De esa manera, marcó distancia de la discusión partidaria y recordó que su elección pertenece al ámbito privado.

Más allá del cruce, la exmodelo también aprovechó la entrevista para explicar por qué sigue participando de los comicios brasileños a pesar de vivir en la Argentina desde hace cinco décadas. “Siempre vine a votar porque la democracia es muy importante. No podemos olvidar todo lo que ha pasado en Latinoamérica”, sostuvo, al destacar el valor de las instituciones democráticas.

Durante la charla, la brasileña también hizo referencia a los períodos de gobiernos militares que atravesaron Brasil y Argentina. Para ella, la participación ciudadana resulta fundamental para preservar la democracia y mantener viva la memoria histórica de la región, más allá de las diferencias políticas que puedan existir entre los votantes.

Anamá Ferreira explotó al aire

Otro de los puntos que abordó fue la relación entre ambos países, en medio de las diferencias diplomáticas entre los gobiernos de Javier Milei y Lula da Silva. “Yo espero que Brasil y Argentina sigan siendo amigos, porque ahora están medio peleados, sin embajadores, sin nada”, expresó. Y agregó que ambas naciones deberían mantener un vínculo cercano, independientemente del resultado electoral.

Finalmente, Anamá Ferreira dejó un mensaje para los brasileños residentes en el país que todavía debían participar de la votación. “Vengan y voten a quien quieran porque es secreto”, manifestó. Así, una entrevista centrada en la importancia del sufragio terminó convirtiéndose en una escena viral, marcada por un grito político, una confusión inesperada y la reacción espontánea de la conductora.