El viaje desde Bariloche hacia Aeroparque terminó con un inesperado momento de tensión que tuvo como protagonista a Nancy Pazos. La periodista mantuvo una fuerte discusión con otro pasajero y el episodio terminó tomando estado público luego de que se difundiera un audio con parte de la pelea.

La situación fue revelada en LAM, donde inicialmente evitaron mencionar quién había sido la famosa involucrada. Sin embargo, Pepe Ochoa comenzó a brindar detalles sobre lo ocurrido hasta confirmar que se trataba de la periodista. Según explicó, Pazos habría abordado el avión y comenzado a reclamar por un lugar que, de acuerdo con esa versión, no le correspondía.

“Se subió en Bariloche con destino a Aeroparque, a los gritos. Me dicen desde adentro que estuvo pidiendo y exigiendo que le dieran un lugar que no le correspondía... Nancy Pazos”, aseguró Ochoa durante la emisión del programa de América.

Pero el momento que más repercutió fue el que quedó registrado en el audio. Allí se escucha a un pasajero cuestionando a Nancy Pazos por viajar en avión mientras, según su planteo, sostenía públicamente críticas sobre la situación económica. “Yo te veo viajando en un avión. Si estuviera mal, viajarías en tren o micro”, le manifestó durante el cruce.

La respuesta de la periodista no tardó en llegar y el intercambio rápidamente subió de tono. “¿Sabés cuál es la diferencia pelotud*?”, lanzó Pazos, mientras el hombre intentaba advertirle sobre las posibles consecuencias de continuar con la discusión: “Nancy, te van a bajar eh”.

Frente a los cuestionamientos, la conductora explicó que su situación económica personal no necesariamente contradice los planteos que realiza sobre la realidad del país. “La diferencia, mi amor, es que yo no me ocupo de lo que me pasa a mí, a mí me va muy bien”, sostuvo durante la discusión.

Nancy Pazos a los gritos en un avión

En otro tramo del audio, el pasajero hizo referencia a una antigua protesta de Nancy Pazos y aseguró: “Te encadenaste porque no tenías plata para llevar al hogar”. La periodista rechazó esa interpretación y aclaró cuál había sido, según su versión, la razón de aquella medida: “No, me encadené por la falta de expresión”.

El fuerte enfrentamiento protagonizado por Nancy Pazos durante el vuelo terminó así saliendo del ámbito privado y llegando a la televisión. La filtración del audio permitió reconstruir parte de una discusión que incluyó reclamos, insultos y referencias a la situación económica, mientras el episodio continúa generando repercusión en redes y en el mundo del espectáculo.