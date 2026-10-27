Nancy Pazos decidió responder a las versiones que circularon sobre su conducta después de chocar con un motociclista en General Paz. La periodista quedó en el centro de una controversia por un supuesto rechazo a realizarse un test de alcoholemia. En su descargo, reconstruyó los momentos posteriores al impacto y explicó por qué esperó dentro de su auto.

El siniestro ocurrió este martes, a las 12.37, en el cruce con Zapiola, cuando circulaba en sentido al Río de la Plata. Frente a la afirmación de que se había negado a un control, fue categórica. “Todo mentira. Yo fui la primera que atendió al motoquero y jamás me preguntaron por la alcoholemia”, comentó en diálogo con TeleShow.

Nancy Pazos también se apoyó en la presencia de otras personas para sostener su versión de lo sucedido. Al hablar de los minutos posteriores al impacto, aseguró: “Me quedé 25 minutos con una chica y dos motoqueros más. Cualquiera de ellos puede decir la verdad. Tengo el celu del señor. Y estoy chateando con él”.

El hombre involucrado tiene 44 años y fue trasladado por el SAME al Hospital Pirovano. Según el parte de la Policía de la Ciudad, presentaba politraumatismos y escoriaciones en distintas partes del cuerpo, aunque no corría riesgo de vida. La conductora, en cambio, no necesitó recibir atención médica en el lugar.

Por qué Nancy Pazos esperó dentro de su auto

Otro de los puntos que Nancy Pazos quiso aclarar fue la espera dentro del vehículo. La atribuyó a una indicación policial y, al describir el trayecto que estaba haciendo, precisó: “Después de una hora me metí en el auto porque la misma policía me dijo que esperara adentro del auto hasta que llegara el perito. Pero yo venía del gimnasio. No de un almuerzo, eran las 12.40 aproximadamente. Iba a mi trabajo”.

Sobre las consecuencias para ella y para su auto, la conductora explicó que no había sufrido golpes. Al detallar los daños materiales, resumió: “Solo se rompió el espejo del auto, por suerte no fue nada”.

El contacto con el motociclista quedó como un punto central de su explicación: aseguró que tiene su teléfono y que sigue intercambiando mensajes con él. Así, su respuesta no se limitó a negar la versión sobre la alcoholemia. También buscó mostrar que su intervención continuó después de la llegada de la asistencia y de la espera por el perito.