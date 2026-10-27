Santiago del Moro empezó a anticipar una nueva etapa en Telefe, con una propuesta que llegaría antes de su regreso a Gran Hermano. El anuncio, todavía reservado en sus detalles, abrió una expectativa que excede la identidad del programa. También puso bajo la lupa cuánto tiempo pasará hasta su vuelta al reality y qué lugar ocupará mientras tanto en la pantalla del canal.

En ese escenario apareció otro nombre ligado a la historia de Gran Hermano: Mariano Peluffo. Santiago Riva Roy lo mencionó entre las versiones sobre la conducción, un dato que sumó interrogantes al futuro del ciclo. La posibilidad de ver a Del Moro en otra propuesta empezó así a leerse junto con las especulaciones sobre eventuales cambios en el reality.

Lo que Santiago del Moro adelantó en su programa de radio fue un orden para sus próximos pasos: “Estoy por hacer algo muy lindo si Dios quiere, más adelante vuelvo con Gh, pero voy a hacer algo antes en Telefe. No puedo contar mucho”. Pepe Ochoa fue quien puso un nombre a ese proyecto en Bondi Live: “Es Got Talent lo que va a hacer Del Moro previo a Gran Hermano”.

La versión sobre Got Talent llegó acompañada de una interpretación de Ochoa sobre la estrategia de Telefe. El panelista planteó dos escenarios posibles para explicar ese movimiento: “Me llama la atención que siendo la figura central de Telefe lo pongan en otro programa. O están buscando que le vaya bien para que otra persona pueda conducir Gran Hermano o estan tratando de matar GH y darle otro formato a él”.

Respecto de los plazos, Riva Roy sostuvo una versión que prolongaría la espera: “A mí me dijeron que, salvo que pasen algunas cosas, GH vuelve recién 2028, no es año que viene”. También atribuyó a indicaciones internas la aparición de Peluffo como posible conductor: “A Mariano Peluffo le dieron la orden de que en las notas deje boyando la posibilidad de que vuelva él a la conducción”.

El proyecto tiene una particularidad: Santiago del Moro lo presentó como una etapa previa a su regreso, mientras las versiones lo leen como un posible cambio de rumbo. Got Talent todavía no tiene confirmación oficial como su próximo destino. Entre esas dos miradas aparece la expectativa por verlo fuera del reality: para el conductor sería otro trabajo antes de volver; para Ochoa, podría anticipar un movimiento más profundo dentro de Telefe.