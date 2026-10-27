Un choque en General Paz puso a Nancy Pazos bajo una doble exposición: la del episodio vial y la de su historial de infracciones. La conductora se vio involucrada en una colisión con un motociclista a la altura de Zapiola, en Núñez. A partir de lo ocurrido, trascendió un listado de multas que extendió la polémica más allá de la maniobra que quedó descripta en el parte oficial.

El registro reúne 214 infracciones distribuidas entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. De ese total, 195 corresponden a la Capital y otras 19 figuran en territorio bonaerense. La concentración en la Ciudad es marcada: allí se acumula algo más del 90% de las faltas informadas, mientras que el resto pertenece al registro provincial.

La cifra económica también resulta significativa: las multas porteñas suman casi $48 millones. Ese monto corresponde únicamente a las 195 infracciones de la Ciudad y no incluye el valor de las 19 bonaerenses. En la información difundida no se precisó una suma para ese último grupo, de modo que el importe conocido corresponde a una parte del historial que se hizo público.

Cómo fue el choque de Nancy Pazos en General Paz

Para reconstruir el choque, el parte oficial ubica a Nancy Pazos al volante de un Toyota Corolla Cross y fija el horario en las 12.36 del mediodía. La periodista circulaba por General Paz cuando intentó pasar a otro vehículo por el lado derecho. Fue en ese movimiento cuando la moto impactó contra el auto de la conductora, en el cruce con Zapiola.

El motociclista fue quien requirió el traslado hospitalario informado tras el episodio. Intervino el SAME y lo llevó al Hospital Pirovano, donde debía recibir atención por las lesiones sufridas en el impacto. Su situación introdujo una dimensión concreta en una noticia que, después, sumó otra repercusión por los antecedentes de tránsito que se conocieron de la conductora.

El diagnóstico médico informado del motociclista fue de politraumatismos y se indicó que no corría riesgo de vida. Esa precisión sobre su salud quedó entre los datos centrales del episodio. La polémica por las infracciones de Nancy Pazos instaló otra discusión, pero el saldo del choque permaneció ligado a la atención médica que necesitó el hombre después del impacto con el vehículo de la periodista.