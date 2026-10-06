Entre caminatas, paisajes patagónicos y largas jornadas de escritura, Nati Jota eligió Bariloche para atravesar una etapa clave de un proyecto que la acompaña desde hace tiempo. La influencer y conductora compartió en sus redes sociales una serie de fotografías de su paso por la ciudad rionegrina, donde mostró parte de los paisajes que visitó y algunos de los momentos que disfrutó durante su estadía.

Qué fue a hacer la influencer a Bariloche

Más allá del descanso y el turismo, Nati explicó a través de un emotivo posteo que hizo en sus redes sociales que el viaje estuvo atravesado por un desafío personal: dar los últimos pasos en la escritura de su primer libro.

"El final del libro es inminente. Son 2 años dándole forma, pero varios más sintiendo cosas para después escribirlas", escribió en una publicación que rápidamente recibió miles de reacciones.

En el mismo mensaje, adelantó además el tono íntimo que tendrá la obra y el lugar que ocupa el desamor dentro de sus páginas.

"Es muy íntimo, a veces pienso que demasiado. Después conecto con que el desamor tiene que servir para algo más. Para alguien más. Y que podemos ser muy diferentes pero las rupturas un poco nos empatan", reflexionó.

Por qué eligió la ciudad rionegrina

La comunicadora también destacó el entorno que encontró en Bariloche para avanzar en el tramo final del proceso creativo.

"En nada más ni nada menos que Bariloche (qué país mi país). Combinación suprema salir a andar, romperme las patas, conocer lugares increíbles, para después volver a un hotel donde todos te sonríen y la vista y la calma en cada espacio", señaló.

Según contó, hubo incluso jornadas enteras dedicadas exclusivamente a la escritura, donde pasó días enteros sin moverse de al lado de un gran ventanal con vista plena a las montañas, aún con picos nevados.

Sobre el libro

Aunque todavía no reveló la fecha de lanzamiento ni mayores detalles sobre la publicación, sus seguidores celebraron la noticia y acompañaron el anuncio de una obra que, según adelantó, tendrá una fuerte carga personal y emocional.