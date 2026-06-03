Nazarena Vélez llegó a LAM atravesada por una mezcla de bronca, angustia e impotencia. La panelista habló después de que Barbie Vélez volviera a referirse a su historia con Federico Bal, y el dolor de escuchar a su hija removió una etapa que, según contó, todavía sigue dejando marcas profundas.

Apenas comenzó el tema, Nazarena Vélez no pudo contenerse. “Cuando un hijo la está pasando mal, es lo único que no puedo manejar”, dijo con la voz quebrada. Denise Dumas buscó frenarla con una advertencia: “No te podés enganchar con eso”. Pero la respuesta fue inmediata: “¿Cómo no me voy a enganchar si están hablando de mi hija? ¿Vos sabés lo que sufrió Bárbara? ¿Vos sabés lo que es ver a una hija completamente deprimida, sin ganas de levantarse de la cama, y ver cómo todo el mundo la señala?”.

El nuevo enojo se disparó después de que Fede Bal hablara del caso en Blender y asegurara que “el tiempo le dio la razón”. Esa frase tuvo respuesta de Barbie Vélez en el streaming Storytime, donde se quebró al recordar lo vivido y le habló directamente a su ex: “No hables nunca más de mí, y si querés hablar, que sea para pedir perdón”. También agregó: “Ya no soy esa nena de 20 años que no sabía hablar y tenía vergüenza.”

Ese testimonio terminó de desbordar a la actriz. “Cuando la escuché decir que fue el trauma más grande de su vida, pensé que me moría. Tenía ganas de ir a matarlo, me generó una impotencia”, lanzó Nazarena Vélez, sin esconder la furia. Luego apuntó contra el modo en que, según ella, se construyó públicamente aquella historia: “Él, como era el mediático, armó un show para que todo el mundo le crea, y como la p... Justicia dijo que era un empate técnico, él quedó como un genio y Bárbara, deprimida”.

El cuestionamiento también fue hacia el fallo judicial. “La Justicia no es justicia, como pasa siempre. No podés decir que es un empate técnico. Alguien está diciendo que se intentó incendiar un lugar y que le pegaron a una mujer”, reclamó. En esa misma línea, recordó que el actor habría admitido una situación física con Barbie: “Él lo reconoció”.

La panelista también contó cómo empezó a enterarse de lo que ocurría en esa relación. Según explicó, no fue su hija quien se lo reveló, sino José María Muscari, que vivía cerca de la pareja. “Me dijo que los vecinos escuchaban gritos. Yo fui a buscar a Bárbara y también lo fui a buscar a él, y los dos me lo negaron. Pero le creí a Muscari”, recordó. Después agregó: “Barbie nunca me contó la verdad porque le arranco la cabeza. Cuando estás en una relación así, te da vergüenza contar”.

Otro de los puntos que más le dolió fue el costo laboral y emocional que, según ella, pagó Barbie Vélez. “Por esto mi hija no trabajó durante muchos años”, aseguró. También cuestionó que su hija hubiera sido tratada como “loca” mientras atravesaba el conflicto y resumió su bronca con una frase dura: “Siempre somos las mujeres las locas de mierda”. Luego añadió: “Ella hizo mucha terapia. Se sintió un sorete durante mucho tiempo. A Bárbara la perjudicó ser hija mía, decían que buscábamos prensa”.

Hacia el final, Nazarena Vélez dejó en claro que no busca cerrar ese capítulo con una reconciliación pública. “Las veces que la fueron a buscar para hacerlo mierda a él, ella nunca quiso hablar”, sostuvo sobre el silencio de su hija. Y fue tajante sobre Fede Bal y Carmen Barbieri: “No me interesa en lo más mínimo reconciliarme. A la gente mala la quiero lejos. Hay cosas que no se perdonan”. Sobre la madre del actor, cerró sin vueltas: “Que la perdone Dios”.