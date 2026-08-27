Octubre ya tenía dos fechas marcadas, mientras en el estudio se acumulaban nuevas grabaciones y surgían ideas para más encuentros. Rubén Rada atravesaba sus 83 años mirando hacia adelante, con varios trabajos que todavía estaban lejos de cerrarse. Su muerte transformó esa agenda en el mapa de todo lo que quedó pendiente.

La conexión argentina ocupaba un lugar importante entre esos planes. El músico preparaba un álbum de ocho canciones junto a Los Auténticos Decadentes: cuatro temas habían sido registrados con su productor Gustavo Montemurro y otras cuatro composiciones propias iban a recibir nuevos arreglos de la banda. El material aún necesitaba completar su recorrido antes de ser presentado.

La búsqueda de nuevos cruces también impulsaba ¿Quién va a cantar?, el ciclo audiovisual que Rubén Rada había estrenado en julio. La propuesta consistía en recibir a diferentes artistas para compartir una canción de cada repertorio. La Vela Puerca participó del primer encuentro y Jorge Drexler había manifestado públicamente su interés por sumarse a una futura entrega.

El volumen de iniciativas respondía a una inquietud que el uruguayo había reconocido dos años antes. Lejos de disminuir su actividad con el paso del tiempo, quería aprovechar cada oportunidad para registrar material: “Yo le meto por todos lados. Pienso que mañana me voy a ir, entonces les dejo música. Grabo, grabo, me voy y quedarán discos míos por salir. El Negro está apurado”.

El compromiso escénico más cercano de Rubén Rada era Rada canta Tótem. Las funciones estaban programadas para el 10 y el 11 de octubre en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional del Sodre, donde volvería a compartir escenario con Daniel “Lobito” Lagarde. Las entradas para las dos presentaciones se encontraban cerca de agotarse.

Los preparativos del homenaje ya habían dejado señales públicas de su avance. Durante julio, cuando celebró su cumpleaños número 83, el artista compartió imágenes de los ensayos. El espectáculo buscaba recuperar las canciones de Tótem, la histórica banda que integró en los años 70 y que marcó un capítulo fundamental de la música uruguaya.

Vistos en conjunto, los conciertos, el disco y el ciclo audiovisual revelan que el Negro Rada no estaba cerrando su carrera, sino imaginando su siguiente etapa. Cada proyecto había dado pasos concretos antes de su muerte y ahora quedó atravesado por la incertidumbre, aunque también conserva la posibilidad de prolongar su obra mediante quienes compartieron esas últimas ideas.