La salud de Mirtha Legrand volvió a despertar preocupación luego de que la conductora fuera internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei, apenas unos días después de haber recibido el alta médica. A sus 99 años, la histórica figura de la televisión argentina atraviesa un nuevo cuadro respiratorio que requiere seguimiento y atención médica.

Según informó el centro de salud, Mirtha Legrand ingresó durante la tarde del viernes 18 de septiembre por presentar un cuadro compatible con neumopatía. “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”, indicó el parte firmado por el director médico, Enrique Echagüe.

El término utilizado en el comunicado generó inquietud, aunque no significa necesariamente que la conductora tenga neumonía. La palabra neumopatía es utilizada para referirse, de manera general, a distintas enfermedades o afecciones que comprometen los pulmones. Por el momento, el Mater Dei no especificó cuál es el diagnóstico preciso ni cuál sería el origen del cuadro que afecta a la conductora.

La nueva internación se produce luego de un episodio respiratorio que había comenzado a principios de septiembre. El 7 de ese mes, Mirtha Legrand había sido hospitalizada por una afección bronquial y permaneció varios días bajo observación. Durante aquella internación, los partes médicos habían señalado una evolución favorable, con tratamiento y la intervención de un kinesiólogo.

En este contexto, los estudios que se le realizarán resultan fundamentales para determinar qué tipo de neumopatía presenta y cuál es su alcance. Dependiendo de la causa, puede tratarse de una infección, una inflamación u otra afección pulmonar, por lo que el término utilizado en el parte médico no permite establecer por sí solo la gravedad del cuadro.

La edad de Mirtha Legrand también constituye un factor que lleva a los médicos a extremar los controles. En los adultos mayores, los cambios propios del envejecimiento pueden afectar el funcionamiento pulmonar y disminuir determinadas respuestas del sistema inmunológico. Esto puede favorecer la aparición de complicaciones frente a algunas enfermedades respiratorias.

¿Qué es lo que tiene Mirtha Legrand?

Entre los riesgos que pueden presentarse cuando una afección pulmonar evoluciona se encuentran la neumonía, las dificultades para respirar y la disminución del nivel de oxígeno en sangre. En cuadros más severos pueden aparecer complicaciones como insuficiencia respiratoria, problemas pleurales o infecciones que se extienden al torrente sanguíneo. Sin embargo, ninguna de estas complicaciones fue informada hasta ahora en el caso de Mirtha Legrand.

Por el momento, la información oficial indica que Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei para realizarse estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo control médico. El centro de salud adelantó que, si no existen cambios, emitirá un nuevo parte el lunes. Mientras tanto, la familia agradeció “la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha” y aguarda la evolución de la conductora.