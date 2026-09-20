El desafío ya está en marcha y El Polaco decidió tomárselo con absoluta seriedad. El cantante será una de las figuras de Párense de Manos IV, donde tendrá que enfrentarse al exfutbolista Brian Sarmiento en una pelea que promete ser uno de los grandes atractivos del evento.

La presentación oficial de la competencia permitió conocer a los protagonistas de una de las carteleras más esperadas. Allí, Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk y Brian Sarmiento compartieron escenario, se mostraron distendidos y dejaron en claro que están dispuestos a salir de su ámbito habitual para afrontar un reto completamente diferente.

Desde la organización describieron el cruce entre ambos con una particular definición: “Dos tipos acostumbrados a vivir bajo los reflectores, pero nunca así. Dos personalidades que salen de su zona de confort para encontrarse por primera vez en una realidad que nunca vivieron”. El combate tendrá lugar el 18 de diciembre en el Estadio Ciudad de Vicente López.

El Polaco cambió rotundamente

En las últimas semanas, El Polaco comenzó a mostrar parte de su preparación física y la transformación que atraviesa para llegar en condiciones al ring. El entrenamiento se convirtió así en una nueva rutina para el artista, que deberá combinar disciplina, esfuerzo y constancia para llegar preparado al enfrentamiento con Sarmiento.

Mientras se prepara para este nuevo desafío, el cantante también atraviesa un momento de reflexión personal. En una publicación de Instagram, compartió una extensa mirada sobre su recorrido: “Será que en toda mi vida tuve que cuidarme y pelearla solo… He pasado momentos de soledad y tristeza que en mi interior pensaba y trataba de entender el por qué de tantas cosas”.

Luego, El Polaco hizo referencia a su presente y al cambio de prioridades que experimentó con el paso de los años. “Hoy ya con 39 años… sí, pasó mucho tiempo, pude darme cuenta y empezar a pensar un poco en mí”, expresó, dejando una frase que reflejó el momento personal que atraviesa.

El mensaje continuó con una reflexión sobre su actualidad y el motivo que lo llevó a compartir esas palabras con sus seguidores: “Nada raro, solo me siento feliz… Contento y en eje… La vida es preciosa y las luchas, las pruebas y los momentos difíciles están para ver que Dios no nos abandona y con él la batalla es más fácil”, sostuvo el artista.

Además del combate entre El Polaco y Brian Sarmiento, Párense de Manos IV tendrá otros cruces destacados. Cami Mayán se enfrentará a Luli González, Agusneta hará lo propio ante Brunenger, mientras que Gerónimo “Momo” Benavides ya fue confirmado, aunque todavía resta conocer quién será su rival. Así, el entrenamiento de El Polaco suma expectativa de cara a una jornada que volverá a combinar boxeo, entretenimiento y streaming.