La plataforma Netflix sorprendió a los fans con el estreno del tráiler oficial de la cuarta y última temporada de Envidiosa, confirmando además su fecha de lanzamiento global. La ficción protagonizada por Griselda Siciliani se despedirá definitivamente el próximo 29 de abril, marcando el final de una de las comedias más exitosas de los últimos años.

Con esta nueva entrega, la historia creada por Adrián Suar entra en su recta final con diez episodios que prometen cerrar el universo de Vicky. Bajo la dirección de Daniel Barone y Alejandro Ibáñez, y con guion de Carolina Aguirre, la serie apuesta a un desenlace cargado de emociones y conflictos personales.

En esta temporada, Vicky enfrenta una etapa completamente distinta. La convivencia con Matías se convierte en un desafío constante, especialmente con la llegada de Bruno, el hijo de nueve años de su pareja. Esta nueva dinámica familiar la obliga a replantearse su lugar y a enfrentarse a situaciones que nunca imaginó atravesar.

El personaje central también deberá lidiar con la reaparición de figuras de su pasado que sacuden su presente. Entre decisiones incómodas y emociones encontradas, la protagonista verá cómo su vida toma rumbos inesperados, alejándose de todo lo que alguna vez soñó construir.

En el plano laboral, aparece una oportunidad que podría cambiarlo todo. De la mano de Nicolás, alguien clave en su historia, surge un proyecto que la enfrenta a sus propios límites. Este giro no solo impacta en su carrera, sino también en sus vínculos personales, generando nuevas tensiones.

Mientras tanto, su entorno más cercano también atraviesa sus propias crisis. Entre relaciones, maternidad y decisiones difíciles, las historias paralelas acompañan el crecimiento de Vicky, reforzando el espíritu coral que convirtió a la serie en un fenómeno regional.

El éxito de Envidiosa no es casual. La tercera temporada logró posicionarse entre lo más visto en varios países y alcanzó millones de reproducciones a nivel global, consolidando a la ficción como una de las producciones argentinas más fuertes del catálogo de Netflix.

Con el estreno ya confirmado, todo indica que el final estará a la altura. La historia de Vicky se prepara para cerrar su ciclo con una premisa clara: aceptar que la familia y la vida no siempre son como se imaginan, sino como se construyen.