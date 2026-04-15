El periodista Jonatan Viale volvió a poner en agenda uno de los momentos más impactantes de la televisión argentina al referirse a la pelea entre su padre, Mauro Viale, y Alberto Samid. En una charla íntima, el conductor decidió desarmar varias versiones instaladas con el paso del tiempo.

Todo ocurrió durante su participación en el programa de Mario Pergolini, donde el actual conductor de TN se animó a profundizar en aquel episodio que marcó un antes y un después en los debates televisivos. Lejos de esquivar el tema, eligió enfrentarlo con una mirada personal.

Al recordar ese día, Jonatan Viale aclaró que no estaba presente en el estudio. “No, estaba viéndolo en la tele”, explicó, dando cuenta de que vivió la situación como espectador, aunque con una carga emocional muy distinta por tratarse de su padre.

Uno de los momentos más tensos fue cuando Alberto Samid provocó a Mauro Viale pidiéndole que dijera su verdadero nombre. Sobre eso, el periodista confesó: “Yo me enojé con mi papá y le dije: ‘¡Decile tu nombre!’”. Sin embargo, entendió con el tiempo la decisión de no entrar en esa provocación.

En ese sentido, remarcó el trasfondo de la discusión y no dudó en señalar lo que para él fue un límite claro. “En un momento le dice ‘judío de m...’. Ahí brota un antisemitismo que yo no le perdono”, expresó Jonatan Viale, visiblemente firme en su postura.

Además, se refirió a una versión muy difundida sobre el desenlace físico del enfrentamiento. Según explicó, el relato que circuló durante años no sería del todo exacto. “Mi viejo se tropieza y cae, y viene uno de afuera y le pega”, detalló.

Lejos de lo que muchos creían, aclaró quién era esa persona: “Decían que era alguien del canal, pero era un amigo de Alberto Samid”. Con esta afirmación, buscó terminar con una de las teorías más repetidas sobre el episodio.

La pelea, que ocurrió en 2002 en pleno aire, quedó inmortalizada con frases icónicas y sigue vigente en la memoria colectiva. Para Jonatan Viale, más allá del impacto mediático, es importante entender lo que realmente pasó detrás de ese momento que aún hoy genera debate.