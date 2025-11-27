La tercera temporada de Envidiosa llegó a Netflix y desató un fenómeno que no deja de crecer. Desde su lanzamiento, la producción encabezada por Adrián Suar y protagonizada por Griselda Siciliani se posicionó entre los contenidos más vistos de la plataforma, marcando un nuevo hito para la ficción nacional. El impacto no solo se sintió en Argentina, sino también en Uruguay y Chile, donde rápidamente escaló al primer puesto del Top 10 semanal.

El furor se amplificó cuando la serie alcanzó el puesto número cinco del ranking global de producciones de habla no inglesa, con 2,8 millones de visualizaciones en apenas días. Una cifra que confirma que el humor argentino continúa conquistando audiencias internacionales y que Envidiosa se consolida como una marca registrada de éxito. El logro resonó también en Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela, donde ingresó al Top 10 semanal.

En pleno auge, la producción sorprendió a los fanáticos al liberar una colección de bloopers inéditos que revelan el detrás de escena más descontracturado del elenco. Estas imágenes permiten espiar el clima de complicidad que surge entre Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman, quienes protagonizan momentos de risas, chistes internos y tomas fallidas.

Los videos, que ya circulan online, muestran un costado poco conocido de las figuras que dan vida a la historia. Incluso aparecen las participaciones especiales de Julieta Cardinali, Nicki Nicole y Sebastián Wainraich, quienes también se dejan ver en situaciones cómicas y espontáneas que fueron quedando afuera del montaje final.

Mientras tanto, la trama de esta nueva temporada acompaña la evolución de Vicky, interpretada por Griselda Siciliani. El personaje enfrenta un período de introspección en medio de preguntas sobre el amor, la convivencia, la maternidad y los desafíos laborales. En esa búsqueda personal, intenta ordenar sus deseos sin perder el equilibrio emocional ni la esencia que la caracteriza.

Con guion de Carolina Aguirre y dirección de Daniel Barone, la serie vuelve a apoyarse en un equipo creativo que prioriza la calidad narrativa y visual. La producción ejecutiva de Adrián Suar, Diego Andrasnik, Lucas Rainelli y Agustín Sacanell sostiene una propuesta sólida que vuelve a conectar con el público.

Los diez episodios de treinta minutos, realizados por Preludio y Kapow, reafirman el lugar de Envidiosa como una de las comedias más influyentes del panorama local. El Top 5 global y el fervor que generaron los bloopers confirman que el público quiere más y que el fenómeno todavía tiene mucho por dar.