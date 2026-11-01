Un marqués en apuros, un psicoanalista que cruza límites y un ladrón que quiere cambiar de vida comparten esta selección de Netflix. Para esta semana, el catálogo permite alternar comedias, suspenso y documentales, con opciones para una sola función o para continuar por episodios.

Series y documentales de Netflix

La sátira Grande de España, de seis episodios, sigue a un marqués arruinado que intenta vender su palacete a una empresaria, entre apariencias y engaños. El don de engañar, de diez capítulos, se traslada a Río de Janeiro: una coleccionista de arte busca curar a su hija y termina involucrada en una red de secretos familiares y engaños millonarios.

Desde la cárcel, Assane Diop planea dejar atrás los robos en Lupin, parte 4. Su objetivo es cumplir la promesa de viajar a Senegal con su familia, en una entrega de ocho episodios que retoma la historia del personaje.

En clave documental, El de Matthew Perry reúne testimonios de amigos y familiares sobre la vida del actor, con narración de su hermana, Mia Perry Bowick. La caída de El Mayo reconstruye la captura de Ismael Zambada en julio de 2024 y la incógnita sobre quién lo traicionó. Ambas propuestas tienen tres episodios.

Películas de menos de dos horas en Netflix

Para una sola función, Netflix incluye Lo dejamos acá (1 h 38 min): un psicoanalista sobrepasa límites con sus pacientes y recibe a un escritor con bloqueo creativo. Pequeños invasores (1 h 25 min) cambia el tono con jóvenes que enfrentan a extraterrestres durante las vacaciones, mientras sus padres permanecen ajenos a la amenaza.

El drama romántico aparece en Nosotros, pero un poco mejor (1 h 47 min), ambientada en Roma en 1965: una mujer escapa de un marido violento y deja atrás a su hija recién nacida. Contra el huracán (1 h 36 min) lleva la acción a Acapulco, donde dos hermanos distanciados intentan sobrevivir al paso de Otis.

En Justicia personal (2015), una enfermera queda afectada psicológicamente tras sufrir un abuso durante una cita a ciegas. La trama, que combina suspenso y drama, sigue el plan de venganza que prepara contra el agresor y dura 1 h 35 min.

La elección en Netflix también puede pasar por el tiempo: las cinco películas duran menos de dos horas y los documentales se desarrollan en tres episodios. Las series de ficción ofrecen recorridos de seis, ocho o diez capítulos para quienes prefieran seguir una historia en varias sesiones.