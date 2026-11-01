Dolli Irigoyen habló de Maru Botana por sus polémica postura en MasterChef: “Una falta de respeto”

Dolli Irigoyen tapó el micrófono y se apartó cuando la entrevista llegó a las críticas contra Maru Botana en MasterChef Celebrity. La escena, a la salida de una grabación de Almorzando con Juana, tuvo una segunda parte: la cocinera regresó para defender a su colega y cuestionar el sentido de aquella consulta.

El móvil de Intrusos, realizado el viernes frente al estudio de El Trece, había empezado por otra incógnita del reality: el reemplazo de Damián Betular durante su ausencia temporal de enero por Hairspray. Sobre su posible incorporación, aclaró: “No, no, no, nada que ver, no está decidido. Yo ni estaba enterada que se iba a Betular, se lo pregunté los otros días y no se sabe quién va a hacer el reemplazo”.

Las jornadas de grabación pesan en la decisión de Dolli Irigoyen, que diferenció una visita ocasional de sumarse al equipo estable. “No sé, tengo que ver. Creo que no, que no estoy para hacer una cosa todos los días, con tanta exigencia, con tantas horas, así que lo paso bien cuando voy así de reemplazo alguna vez”, explicó.

La pregunta por la manera en que su colega prueba los platos de los concursantes dejó en segundo plano los posibles cambios de jurado. Su respuesta se apoyó en una historia compartida desde los comienzos profesionales de la pastelera: “Querido, te voy a decir lo que pienso. Maru Botana es una gran profesional, la quiero mucho, la conozco desde que empezó a trabajar y la llevé yo a Utilísima; y me parece de una agresión y de una falta de respeto anónimamente mandar mensajes destruyendo a una persona”.

El malestar también alcanzó al cronista por retomar una controversia que, según señaló, llevaba más de un mes. “Que se hable lo que se hable, me parece muy desactualizado que sigas preguntando esto después de un mes y pico”, sostuvo. El reproche se volvió directo: “A ver, ¿no hay noticias? ¿No hay noticias en este momento?”.

El respaldo se conoció después de que Pochi, de Gossipeame, mostrara un “me gusta” de la cocinera a una publicación que cuestionaba a la jurado. Aquel gesto había sido interpretado como apoyo a las críticas, aunque ella no había explicado su reacción. Esta vez, Dolli Irigoyen expresó de manera directa su defensa de Maru Botana.