Peter Lanzani y su look polémico para el casamiento de Lali Espósito: las fotos

La presencia de Peter Lanzani en el casamiento de Lali Espósito despertaba interés por la historia que compartieron durante su adolescencia. Las fotos de su llegada sumaron otro motivo de conversación: un detalle de su vestuario que los usuarios de redes relacionaron enseguida con Pedro Rosemblat.

El look de Peter Lanzani tenía como eje un traje de lino beige, con textura jaspeada y un corte clásico que conservaba un aire descontracturado. El saco sumaba botones dorados y bolsillos con solapa, mientras las arrugas del tejido reforzaban ese estilo relajado. Completó la combinación con una camisa blanca y anteojos de sol.

Los mocasines de cuero marrón cobrizo aportaban el contraste con el tono claro del conjunto. La paleta se parecía a la elegida por el novio de Lali Espósito y los comentarios en X se centraron en esa coincidencia. “Se fue del mismo color que el novio”, escribió un usuario; otro sumó: “Es un montón. Amo esto. ¿Destino?“.

La celebración tuvo lugar el sábado 31 de octubre en Casa Carlos, una casona de San Telmo, con familiares y amigos cercanos. La fecha conectó el casamiento con el comienzo de la relación de los recién casados: se habían conocido tres años antes, en una fiesta de Halloween. Entre los invitados también estuvieron Cande Vetrano y Dillom.

Las comparaciones continuaron con el mensaje “Noté lo mismo”, de otro usuario que había advertido la similitud. También apareció “Se ponen de acuerdo y no lo logran”, una forma de bromear sobre los tonos elegidos por el invitado y el novio.

El vínculo entre Peter Lanzani y Lali Espósito había comenzado en 2006, durante Chiquititas sin fin, y el noviazgo se extendió hasta 2010, con idas y vueltas. En Casi Ángeles interpretaron a Mar y Thiago y los fans los bautizaron “Laliter”. Después de separarse, conservaron una relación de cariño que explica la atención que despertó su presencia entre los seguidores.

Esa cercanía ya había tenido una expresión pública en agosto de 2024, cuando se reencontraron en el Cris Morena Day y recordaron su relación. La invitación a la boda volvió a ubicar al actor entre los afectos de la cantante. Las bromas sobre el traje acompañaron así una presencia sostenida por una amistad que continuó después del romance.