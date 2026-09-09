La muerte de Chiche Gelblung a los 82 años volvió a poner en primer plano las historias que marcaron su extensa carrera periodística. Entre ellas reapareció el prolongado conflicto que mantuvo con Mirtha Legrand por una fotografía publicada en 1981, cuando él dirigía la revista Gente.

La imagen mostraba a la conductora tomando sol con una malla negra en una playa alejada de Mar del Plata. A su lado se encontraba Daniel Tinayre, sentado y leyendo el diario. Aunque aseguró que nunca llegó a ver la publicación, Mirtha Legrand responsabilizó al periodista por no haberla frenado: “Es un gran periodista, pero también hizo cosas terribles. Conmigo se portó mal. Es polémico. Esa famosa foto de Mar del Plata, yo tomando sol. Pudo haberla evitado…”.

El enojo permaneció intacto con el paso de los años y la Chiqui volvió a describir públicamente aquella situación. “Yo estoy enojada con él desde hace años, porque sacó una foto mía con Daniel en una playa de Mar del Plata, horrible”, sostuvo. Luego explicó por qué se había sentido tan expuesta: “Aparte estaba acostada con la pierna levantada y Daniel estaba al lado leyendo el diario. Nos habíamos ido a una playa lejos justamente para estar tranquilos”.

Para la diva, el episodio representó una invasión a un momento privado y su malestar se profundizó porque nunca recibió las disculpas que esperaba. “Después lo vi algunas veces y lo saludé porque soy educada. Pero me dolió muchísimo”, reconoció. Chiche Gelblung, en cambio, ofreció otra lectura sobre el impacto de aquella portada: “No era el problema la edad, sino que ella se veía gorda, alguna celulitis. Es normal, es un ser humano”.

La tensión tuvo otro capítulo en los Martín Fierro de 2005, cuando Mirtha debió entregarle una estatuilla. “Las vueltas de la vida, ¡Dios mío! A la persona que siempre habló mal de mí le tengo que dar un premio. Mirá vos. Qué ironía, Dios mío”, disparó desde el escenario. Él recogió la chicana y contestó: “Las vueltas de la vida, yo nunca tuve nada en contra suyo, señora”.

Un año después llegó el esperado encuentro televisivo. Pese a que ambos habían asegurado que no compartirían la famosa mesa, Chiche Gelblung aceptó sentarse frente a Mirtha Legrand. Hubo reproches, preguntas incómodas y pases de factura, pero la entrevista terminó con los dos caminando del brazo y visiblemente emocionados.

Otra versión señalaba que el conflicto también estaba atravesado por un supuesto romance del periodista con Marcela Tinayre. Él siempre negó haber mantenido esa relación y sostuvo que todo había surgido de un rumor. “Fui y somos muy amigos; tenemos una relación espectacular y, cada vez que sucede algo, me llama”, afirmó sobre el vínculo que finalmente había logrado construir con la conductora.

Gelblung también defendió otros informes polémicos sobre la diva y consideró que terminaron favoreciendo su imagen pública. “Hizo negocios, hasta publicidades. Obviamente, al comienzo se enojó, pero luego se dio cuenta de que era divertido y que la mostraba humana. A Mirtha siempre la mostramos humana, desde el día que, cuando cumplió 80 años, revelamos su edad, algo que no confesaba”. Así, aquella foto íntima quedó como el origen de una relación marcada por la furia, las ironías y una reconciliación que llegó después de décadas.