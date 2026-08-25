La pelea por el rating del prime time volvió a tener como protagonistas a Telefe y El Trece, porque hoy se produjo el regreso de Popstars, que logró imponerse frente a Es mi sueño, el programa conducido por Nico Vázquez, y se mantuvo al frente durante toda la competencia.

El ciclo de Telefe comenzó con una marca cercana a los 10 puntos, impulsado por el número que le dejó el noticiero. Del otro lado, el programa de El Trece arrancó con alrededor de 6 puntos, aunque consiguió mejorar sus números a medida que avanzó la noche, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

Popstars volvió a Telefe con un rating de 11 puntos y venció a Es mi sueño de El Trece

Popstars lideró el rating de principio a fin

Con el correr de la emisión, Popstars logró mantenerse por encima de los 11 puntos, mientras que Es mi sueño también mostró una evolución favorable y llegó a superar los 7 puntos. La diferencia entre ambos programas se mantuvo durante buena parte de la noche, con el ciclo de Telefe siempre al frente en las mediciones.

En uno de los momentos de mayor rendimiento, Popstars alcanzó los 11,6 puntos de rating, mientras que Es mi sueño llegó a los 7,6 puntos.

Cómo terminó la pelea por el rating

Hacia el cierre, Popstars tuvo algunas oscilaciones en su medición, pero logró recuperar terreno y finalizó con 11,1 puntos de rating. Es mi sueño, en cambio, terminó con 5,6 puntos, por lo que la diferencia entre ambos programas volvió a ampliarse sobre el final.

De esta manera, Popstars volvió a quedarse con el liderazgo del prime time, mientras que el ciclo de Nico Vázquez quedó en el segundo lugar, aunque consiguió mejorar sus números respecto del comienzo de la emisión.

La competencia entre Telefe y El Trece continúa así con una marcada diferencia entre las principales propuestas del horario central, en una pelea por conquistar a la audiencia y mejorar sus mediciones noche tras noche. El regreso de Popstars a la pantalla de Telefe marca un nuevo capítulo en esta rivalidad histórica por el rating.