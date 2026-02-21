El viernes 20 de febrero, Nicki Nicole vivió una jornada inolvidable al debutar en el imponente Teatro Colón con un espectáculo sinfónico que marcó un antes y un después en su carrera. A sus 25 años, la cantante rosarina demostró su crecimiento artístico al combinar su impronta urbana con arreglos orquestales, logrando una atmósfera tan potente como elegante ante un público que la ovacionó de pie.

La presentación de Nicki Nicole en el Teatro Colón no solo se destacó por lo musical, sino también por su impactante propuesta estética. Para una noche tan significativa, la intérprete eligió dos diseños exclusivos de la firma GOROF, apostando por una sastrería de autor que reinterpretó los códigos clásicos desde una mirada contemporánea.

El primer look, en versión noir, estuvo compuesto por un traje de dos piezas confeccionado en crepé. El blazer oversize, apenas entallado, lució hombros estructurados y solapas arquitectónicas que definieron su silueta con precisión. Las solapas en seda aportaron un guiño al smoking tradicional, sumando un aire sofisticado y atemporal.

En contraste, el segundo estilismo en blanco mantuvo la misma estructura, pero transmitió una energía distinta, acompañando los climas más emotivos del show. Ambos outfits dialogaron con las visuales y la intensidad sonora, reforzando la narrativa escénica que Nicki Nicole construyó durante toda la noche.

Uno de los momentos más comentados llegó durante la interpretación de “Se va uno llegan dos”, cuando la artista incorporó un detalle deslumbrante: estrellas bordadas a mano con cristales silver, diseñadas como gemelos de joyería. Estos apliques reflejaron destellos bajo las luces del escenario, aportando brillo sutil en la zona de los hombros.

El pantalón wide leg de tiro bajo y pinzas marcadas sumó verticalidad y fluidez a cada desplazamiento, potenciando su presencia escénica. La camisa de crepé de seda al tono, con cuello de puntas largas y puños protagonistas, junto a una corbata del mismo material, completaron una imagen coherente y poderosa.

En el beauty look, Nicki Nicole optó por un rodete pulido con un mechón suelto que resaltó el contraste entre el rubio y el morocho de su cabello. Las joyas plateadas enmarcaron una estética que jugó con la dualidad, en perfecta sintonía con los dos trajes presentados.

Con este show sinfónico en el Teatro Colón, Nicki Nicole consolidó su versatilidad musical y estilística. La noche no solo celebró su talento vocal, sino también su capacidad para transformar la moda en parte esencial de su narrativa artística, reafirmándose como una de las grandes referentes de su generación.