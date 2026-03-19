La salida de Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci de Radio Pop generó un verdadero cimbronazo en el ambiente, y ahora se conoció quiénes serían los encargados de tomar la posta desde abril. La noticia no tardó en instalarse como uno de los temas más comentados del mundo radial.

El encargado de revelar la primicia fue Ángel de Brito, quien utilizó sus redes sociales para contar detalles del movimiento interno. “Limpieza en Pop: Hoy le ofrecen formalmente a Luis Piñeyro y José María Listorti reemplazar a Lizy Tagliani y La Negra Vernaci desde abril. Se vienen cambios fuertes”, escribió.

La elección de Luis Piñeyro y José María Listorti no resulta casual, ya que ambos forman parte de la emisora y conocen de cerca su dinámica. Sin embargo, el anuncio provocó reacciones encontradas entre los oyentes, que rápidamente expresaron su sorpresa y, en algunos casos, su enojo.

La confirmación de estas salidas se había dado previamente en televisión, cuando Rodrigo Lussich y Adrián Pallares lo anunciaron en Intrusos. Allí detallaron que tanto Lizy Tagliani como Elizabeth Vernaci dejarán sus programas el próximo 27 de marzo.

En el caso de Lizy Tagliani, la conductora llevaba más de dos años al frente de “Arriba Bebé”, el ciclo matutino que se emitía de 6 a 9. Por su parte, Elizabeth Vernaci era una de las figuras históricas de la radio y lideraba “La Negra Pop” en la segunda mañana.

La noticia tomó por sorpresa incluso a las propias protagonistas. “Me dicen que a la Negra Vernaci y a todo su equipo se lo dijeron hace una hora”, reveló Paula Varela, quien además agregó: “A Lizy se lo dijeron hoy al terminar el programa”.

En cuanto a los equipos de trabajo, se supo que no quedarían fuera de la emisora. “Con esa mesa se va a quedar la radio”, remarcaron, haciendo referencia a los integrantes que acompañaban a Elizabeth Vernaci, como La Barbie, el árabe Ramil y Carlos Sturze.

Finalmente, también trascendió cómo impactó la decisión en las conductoras. “No le gustó nada”, dijeron sobre Elizabeth Vernaci, mientras que sobre Lizy Tagliani señalaron que, aunque sorprendida, buscará resolver su situación contractual tras haber acordado previamente su continuidad durante todo el año.