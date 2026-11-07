La relación de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña volvió a quedar en el centro de la escena después de una inesperada reflexión del conductor sobre su historia de amor. Durante una charla en Vorterix, el creador de Luzu TV describió el momento que atraviesa con la bailarina y utilizó una frase que rápidamente despertó comentarios: “Ya pasó la etapa de enamoramiento, con Flor somos familia”.

La declaración no tardó en generar repercusiones, especialmente porque algunos usuarios interpretaron sus palabras como una señal de distanciamiento. Sin embargo, lejos de plantear una crisis, Occhiato explicó que la pareja encontró una manera diferente de vivir el amor, en la que la confianza y la tranquilidad ocupan un lugar central. Para él, esta nueva etapa tiene un valor incluso mayor que la intensidad de los primeros meses de romance.

“Hay una tranquilidad y una paz de sentirse familia que es mucho más lindo que el fuego del enamoramiento. Esa paz y tranquilidad de juntarme con ella y sentirme en casa”, expresó el conductor al profundizar sobre sus sentimientos. Además, destacó que ambos lograron construir una relación en la que se sienten acompañados y comprendidos, algo que considera fundamental para proyectar un futuro juntos.

Otro de los aspectos que resaltó Nico Occhiato fue la integración de sus respectivos entornos familiares. Como ejemplo, contó que recientemente realizaron un viaje al sur argentino junto a sus seres queridos. “Me siento parte de su familia y ella se siente parte de la mía”, aseguró, dejando en evidencia la cercanía que alcanzaron con los familiares de ambos.

También se refirió a una cuestión que suele despertar especulaciones entre sus seguidores: la decisión de no compartir una misma casa. Sobre este punto, fue contundente y explicó que se trata de un acuerdo entre los dos. “Nosotros no convivimos porque creemos que necesitamos nuestro espacio de uno mismo”, sostuvo, al remarcar que ninguno interpreta esa necesidad como una falta de amor.

Para explicar cómo funciona esa dinámica, Flor Jazmín Peña y su pareja fueron protagonistas de una situación que generó comentarios en redes. Occhiato contó que, en una oportunidad, pasó la tarde en la casa de la bailarina, compartieron una merienda y después regresó a su hogar para cenar. Algo completamente habitual para ellos terminó convertido en motivo de rumores sobre una posible separación.

¿Dan un nuevo pasó?

“Cuando yo necesito mi espacio, ella sabe lo que estoy sintiendo porque muchas veces ella lo siente y cuando ella necesita su espacio, yo logro comprender y no pienso, me quiere menos”, explicó. Incluso cuestionó las interpretaciones que surgieron a partir de aquella anécdota: “¿Qué tiene de malo?”, se preguntó, antes de apuntar contra la manera en que las redes sociales analizan cada movimiento de una pareja conocida.

La historia sentimental de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña comenzó a tomar fuerza después de conocerse en el Bailando 2019 y compartir posteriormente distintos proyectos laborales. Finalmente, el 2 de enero de 2024 confirmaron su romance en Nadie Dice Nada, el ciclo de Luzu TV. En aquella oportunidad, él había confesado: “Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida”. Ahora, casi tres años después de aquel anuncio, sus nuevas palabras dejan en claro que su manera de entender el vínculo cambió, aunque asegura que encontró algo todavía más profundo.