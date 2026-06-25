El regreso de Luzu TV a Buenos Aires quedó instalado como una nueva incógnita en medio del escándalo que todavía rodea a Nico Occhiato. Después de la fake news sobre Jorge Messi que golpeó de lleno al canal, el conductor confirmó que el equipo no se quedará hasta el final del Mundial 2026, como sí había sucedido en Qatar 2022.

La aclaración llegó mientras Nico Occhiato leía comentarios de la audiencia en Nadie dice nada. Un usuario detectó una frase que pasó casi desapercibida y preguntó: “¿Nico acaba de decir que post 16avos se vuelven?”. La consulta abrió la puerta a una explicación que sorprendió a muchos seguidores.

El conductor respondió como si se tratara de una información que ya estaba prevista dentro del viaje. “Claro, ¿nosotros no habíamos comunicado que nosotros nos quedábamos hasta 16avos? Bueno, se me pasó”, expresó, dejando en claro que la cobertura desde Estados Unidos tendría una fecha límite marcada.

La frase llamó la atención porque en Qatar 2022 el equipo de Luzu TV había acompañado todo el recorrido de la Selección Argentina hasta la final. Esta vez, en cambio, la cobertura mundialista terminaría antes, justo después de una etapa sensible del torneo y en medio de las repercusiones por el error que involucró a Flor Peña.

Antes de esa confirmación, Nico Occhiato ya había tenido que salir a desmentir versiones sobre supuestas pérdidas de sponsors. “Para todos los que se ponían contentos de que es el fin de Luzu… no se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos”, aseguró, intentando despejar los rumores sobre un impacto económico directo.

Dentro del propio programa, el tema fue tomado con algo de humor por Flor Jazmín Peña, quien expuso las ganas de parte del equipo de extender la estadía. “Por eso el Mito (Marcos Giles) está queriendo estirar el viaje y decir quedémonos, son vacaciones”, comentó, mostrando que el regreso también genera debate interno.

La duda que quedó flotando es si la decisión ya formaba parte del plan original o si el escándalo modificó el escenario. Desde Luzu sostienen que la cobertura estaba pensada hasta esa instancia, aunque para muchos seguidores el anuncio tomó otro peso después de la crisis por la falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi.

Por ahora, Nico Occhiato continuará en Estados Unidos junto a su equipo hasta los 16avos del Mundial. Después, según confirmó al aire, volverán a Buenos Aires, en una decisión que marca una diferencia fuerte con la experiencia de Qatar y que deja abierta la pregunta sobre cuánto influyó realmente el golpe mediático que atravesó Luzu TV.