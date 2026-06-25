Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de protagonizar un fuerte cruce con Mariana Fabbiani en pleno vivo de DDM. La empresaria había ingresado al programa para hablar sobre el delicado momento familiar que atraviesa y la salud de su hija mayor, pero la conversación tomó un giro inesperado cuando apuntó directamente contra el ciclo y contra las abogadas vinculadas a Mauro Icardi.

En medio de la entrevista, Wanda Nara cuestionó el tratamiento que recibió en el programa durante los últimos meses y apuntó especialmente contra la presencia de Elba Marcovecchio. La mediática dejó en claro su malestar por las opiniones que escuchó al aire y sorprendió a todos con un comentario dirigido a la conductora. “No me gustaría, Mariana, cruzarte en un evento y salir por el otro lado para no verte la cara”, lanzó sin filtros.

La frase generó un clima de tensión inmediata en el estudio. Mariana Fabbiani intentó responder con calma y negó haber atacado personalmente a la empresaria. “No recuerdo nunca haber dicho que sos una mala madre”, expresó la conductora, intentando bajar el tono de la discusión. Sin embargo, lejos de retroceder, Wanda Nara redobló la apuesta y sostuvo que esperaba otro tipo de actitud de alguien que conoce a su entorno familiar desde hace años.

“Mala madre no, pero conocés a mi hermana, me conocés a mí, conocés a mi familia”, insistió la figura de Telefe, visiblemente molesta. El ida y vuelta dejó al descubierto un conflicto que venía creciendo desde hace tiempo y que explotó frente a las cámaras. Mientras el panel observaba en silencio, el intercambio se volvió cada vez más incómodo.

La situación se tensó todavía más cuando Wanda Nara apuntó directamente contra la línea editorial de DDM y cuestionó el espacio que el programa les dio a las representantes legales relacionadas con el conflicto con Mauro Icardi. “No entiendo por qué le dan tantas horas de tu programa a dos mujeres con tanta violencia hacia una mamá”, disparó.

Sorprendida por la acusación, Mariana Fabbiani respondió de inmediato. “¿Vos me estás cuestionando a mí que saque al aire a las abogadas?”, preguntó la conductora. La empresaria no dudó en sostener su postura y contestó tajante: “Me parece que siempre han sido violentas conmigo”. El momento generó una enorme repercusión en redes sociales y rápidamente se viralizaron fragmentos del intercambio.

¿Qué pasó entre Wanda Nara y Mariana Fabbiani?

Frente a las críticas, Mariana Fabbiani defendió el trabajo periodístico de su programa y explicó que el tema fue tratado con seriedad. “Ni vos ni yo tenemos la misma vida, tenemos una realidad completamente diferente”, expresó la conductora, marcando distancia de las acusaciones. Además, recordó que en varias oportunidades el ciclo había acompañado públicamente a Wanda Nara en medio de sus conflictos personales.

El fuerte enfrentamiento volvió a poner el foco sobre la guerra mediática y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, una historia que suma nuevos capítulos casi a diario. Mientras tanto, el inesperado cruce con Mariana Fabbiani dejó una de las escenas televisivas más comentadas de la jornada y volvió a demostrar que cualquier aparición pública de la empresaria puede transformarse rápidamente en un escándalo.