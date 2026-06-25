Catherine Fulop quedó profundamente movilizada por los terremotos que sacudieron a Venezuela y decidió usar sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo. La actriz, nacida en ese país y siempre atenta a lo que ocurre allí, expresó su tristeza por la situación que atraviesan miles de familias afectadas.

El desastre generó conmoción por la magnitud de los sismos y por las imágenes que comenzaron a circular desde distintas zonas golpeadas, especialmente La Guaira. Calles dañadas, edificios afectados y escenas de desesperación marcaron las primeras horas posteriores a los temblores.

En ese contexto, Catherine Fulop buscó acompañar desde la distancia y se sumó a las cadenas de solidaridad que empezaron a multiplicarse en redes. A través de sus historias de Instagram, compartió una publicación destinada a reunir fuerzas y enviar apoyo a los damnificados.

El mensaje de la actriz fue directo y cargado de emoción. "Operación todos con Venezuela. ¡Hoy, más unidos que nunca! Nuestro acompañamiento y oraciones están con cada familia venezolana en estas horas", escribió, reflejando el dolor que le provocó ver a su país atravesar una situación tan angustiante.

La preocupación también aumentó por los pedidos de búsqueda y los mensajes de emergencia que comenzaron a difundirse tras los sismos. Entre ellos, trascendió la búsqueda de familiares de Lucas Trejo, un futbolista argentino que reside en Venezuela, lo que sumó todavía más incertidumbre al panorama.

"Dispongo mis redes para quien necesite publicar: desapariciones, emergencias, entre otros", expresó la actriz, ofreciendo su espacio para colaborar con la difusión de datos sensibles en medio de la emergencia.

A esto, también le sumó un video de ella frente a cámara concretizando sobre la situación. "Mi gente, como muchos ya saben, mi país, Venezuela, acaba de vivir una tragedia muy dolorosa a causa de un terremoto. Hoy más que nunca necesitamos unirnos y ayudarnos entre todos. A través de mis historias voy a estar dejando dos links importantes: uno para quienes quieran colaborar y brindar ayuda, y otro para ayudar a encontrar personas desaparecidas y compartir información que pueda ser útil", expresó Catherine Fulop.

El gesto de Catherine Fulop fue destacado por sus seguidores, que valoraron su reacción ante una tragedia que la toca de cerca. Mientras Venezuela intenta dimensionar los daños y asistir a las familias afectadas, la actriz eligió convertir su dolor en una herramienta de ayuda y acompañamiento.