El conflicto entre Nicolás Occhiato y Florencia Peña, que durante varias semanas ocupó el centro de la escena mediática y generó versiones sobre un posible juicio contra Luzu TV, finalmente llegó a su fin. El conductor rompió el silencio y explicó que mantuvo una conversación privada con la actriz, encuentro que permitió aclarar la situación y dejar atrás las diferencias que habían surgido en medio de la controversia.

En diálogo con América, Nicolás Occhiato reveló que el encuentro fue positivo para ambas partes y destacó el tono con el que pudieron hablar del tema. "Fue una charla buena, re piola, que nos debíamos ambas partes y creo que estuvo muy buena", expresó, dejando en claro que el intercambio sirvió para descomprimir un conflicto que había escalado con fuerza en las últimas semanas.

Consultado sobre la posibilidad de que avanzara una demanda judicial, el creador de Luzu TV fue categórico y llevó tranquilidad. "Sí. No hay juicio y eso está bueno. Por lo menos los dos estamos contentos con eso", afirmó, descartando definitivamente las versiones que hablaban de una presentación legal por parte de Florencia Peña.

Además, Nicolás Occhiato explicó cuál fue la postura que le transmitió la actriz durante esa conversación. Según contó, Florencia Peña le aseguró que nunca buscó iniciar acciones legales. "Ella me dijo que nunca tuvo esa intención desde ningún momento, así que le creí", sostuvo el conductor, dando por terminado el episodio que había generado repercusiones luego de la polémica vinculada a la familia Messi.

Durante la entrevista también le recordaron que, en pleno conflicto, trascendió que había abogados trabajando en el caso e incluso se habló de cifras millonarias relacionadas con una posible demanda. Sin embargo, Nicolás Occhiato evitó profundizar sobre esos trascendidos y prefirió quedarse con el diálogo que mantuvo cara a cara con la conductora. "Yo me quedo con lo que me dijo ella en esa charla", respondió.

Otro de los temas abordados fue la versión que indicaba que Barby Franco habría generado malestar al mencionar supuestos montos económicos vinculados a la disputa. Lejos de confirmar un enojo, el conductor desestimó cualquier conflicto con la modelo y respondió con humor: "¿Cómo me voy a enojar? No, no", dijo entre risas.

Nico Occhiato y Flor Peña llegaron a un acuerdo

Antes de finalizar la nota, Nicolás Occhiato también opinó sobre las teorías conspirativas que aparecieron en redes sociales tras la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El conductor rechazó por completo esas versiones y respaldó el rendimiento del equipo europeo. "Me parece un absurdo total. Como dijo Scaloni y todos los jugadores, España ganó bien. Si ven el partido que hizo contra Francia, jugó de la misma forma y anuló a jugadores como Mbappé, Dembélé y Olise. Juega así y, para mí, ganaron bien. No queda otra", señaló.

Para cerrar, Nicolás Occhiato dejó un mensaje de reconocimiento para el plantel argentino, destacando el esfuerzo realizado durante la competencia. "Total agradecimiento a toda la Selección y a los muchachos", expresó, poniendo punto final a una entrevista en la que aclaró tanto el desenlace del conflicto con Florencia Peña como su mirada sobre uno de los temas deportivos más comentados del momento.