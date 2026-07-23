Emanero se prepara para desembarcar en Neuquén con un show que promete recorrer distintas etapas de su carrera y combinar géneros como la cumbia, el rap, el hip hop, las baladas y el merengue. El artista se presentará el próximo 1 de agosto en Mood Live.

En una entrevista brindada al programa La segunda mañana que se transmite por AM550, el músico habló sobre su presente artístico y explicó que, más allá de los géneros musicales, lo que realmente lo moviliza es la canción. “Siempre me importó más la canción, la letra, la música, que te llegue musicalmente y que te den ganas de que te produzca algo”, sostuvo.

El reconocido artista explicó cómo nació su nombre artístico y por qué el traje se convirtió en una de sus principales marcas.

Durante la charla, Emanero también destacó el crecimiento y la identidad de la cumbia argentina, un género que comenzó a explorar con mayor fuerza en los últimos años. “Me parece que es un movimiento cultural súper grande, muy interesante”, señaló, y remarcó que busca aportar a ese universo musical con una mirada propia.

El artista consideró que la música argentina tiene una capacidad particular para apropiarse de distintos géneros y darles una identidad propia. En ese sentido, comparó el recorrido de la cumbia con el del rock argentino y aseguró que siempre tiene presente la idea de que su música “se note que está hecha acá”.

“Me gusta lo que hacemos con los géneros musicales cuando nos agarramos”, expresó Emanero, quien también destacó que su público es muy amplio y reúne a personas de distintas edades. Según explicó, sus shows están pensados para bailar, divertirse y compartir en familia.

Durante la entrevista con AM550, Emanero adelantó detalles de un show pensado para bailar y disfrutar en familia.

Durante la entrevista también contó el origen de su nombre artístico, que nació como un apodo durante su etapa escolar y luego se convirtió en su identidad musical. Además, explicó cómo surgió su tradicional vestimenta de traje, camisa blanca y corbata negra, que comenzó a utilizar en el videoclip de Bandido. “Quise que la gente se concentre más en la canción, en la letra y no tanto en el vestuario”, explicó sobre aquella decisión estética que, con el tiempo, terminó convirtiéndose en una de sus principales marcas.

Sobre sus presentaciones, Emanero contó que prefiere comenzar y cerrar los shows con canciones fuertes y reconocidas para establecer desde el primer momento la energía del público. “Me gusta arrancar con una intro y después fuerte y al medio con una canción importante”, explicó. Las entradas para el show del 1 de agosto en Mood Live se encuentran disponibles tanto de manera presencial como online.

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