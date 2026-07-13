Nicolás Occhiato protagonizó uno de los momentos más conmovedores en Luzu TV al abrir su corazón frente a la audiencia y contar que su querida abuela Conce falleció hace algunas semanas. El conductor eligió hablar del tema recién ahora, cuando sintió que tenía la fortaleza suficiente para enfrentar públicamente un duelo que atravesó junto a toda su familia. La noticia impactó de lleno entre los seguidores, que durante ese tiempo se preguntaban por la ausencia de la mujer en los habituales videos que compartían.

Con la voz quebrada por la emoción, Nico Occhiato explicó que su decisión de mantener la situación en privado respondió a una necesidad personal. "Hace un par de semanas falleció mi abuela Conce, la persona que todos conocieron. Fue parte de la familia de todos nosotros, ella ya estaba mal hace un tiempo", expresó durante el programa, mientras recibía el apoyo de sus compañeros.

El conductor también respondió a quienes, desde el cariño, le consultaban por qué ya no aparecía junto a su abuela en las redes sociales. "Mucha gente me pedía que la muestre y haga videos con ella, siempre desde el amor, pero era porque ella no estaba tan bien y la estábamos cuidando y acompañando a que suceda lo que terminó sucediendo, que es el ciclo de la vida", explicó Nicolás Occhiato.

A lo largo de su relato, el creador de Luzu TV reconoció que el proceso fue mucho más difícil de lo que imaginaba y que continuar con los programas diarios representó un enorme esfuerzo emocional. "Yo necesitaba estar más fuerte, todavía estoy atravesando un duelo. Los programas me costaron muchísimo, pero sentí que era lo que tenía que hacer", confesó con total sinceridad.

La figura de Conce había trascendido el ámbito familiar para convertirse en una de las personalidades más queridas por la comunidad del canal. Gracias a su espontaneidad y su vínculo con Nico Occhiato, conquistó a miles de seguidores que celebraban cada una de sus apariciones. Por eso, el conductor quiso dedicarle unas palabras muy especiales durante la transmisión.

"No tengo que explicar lo que significaba mi nona para mí, para mi familia y para todos. Prácticamente me crié con ella, fue la persona que más me enseñó, con las palabras, los actos y la forma de salir adelante cada vez que tenía un problema", recordó emocionado el conductor, destacando la influencia que tuvo en cada etapa de su vida.

El fuerte relato de Nicolás Occhiato

Además, Nicolás Occhiato reveló que su abuela convivía desde hacía años con Parkinson, motivo por el cual toda la familia buscaba mantenerla activa y motivada. "Si la veían bien es porque intentamos darle todo el amor del mundo y motivarla a que salga adelante. Ir a verla, grabarla o traerla acá era para que tenga un objetivo corto para estar bien: ponerse linda, ir a la peluquería y pensar qué decir. Eso la hacía salir adelante", recordó.

Finalmente, Nico Occhiato explicó que necesitó vivir ese dolor lejos de la exposición mediática para poder acompañar a sus seres queridos. "Yo necesitaba estar con mi familia, atravesar un poco ese duelo en la privacidad de mis seres queridos. No estaba preparado para contarlo en el momento en el que sucedió. Es el día de hoy en el que no puedo ver fotos de mi abuela", concluyó, en un testimonio que conmovió profundamente a la audiencia de Luzu TV.