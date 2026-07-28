Nico Occhiato le soltó la mano a Flor Peña tras bajarse del juicio: la decisión que la descolocó

El futuro de Flor Peña dentro de Luzu TV finalmente quedó definido. Después de varias semanas de especulaciones sobre su continuidad, se conoció que Nicolás Occhiato decidió que la actriz y conductora no regresará a la plataforma de streaming, poniendo fin a una etapa que había generado una fuerte expectativa entre los seguidores del canal.

La información fue dada a conocer por Ángel de Brito, quien aseguró que la determinación llegó luego de distintas reuniones entre las partes y conversaciones con el representante de Flor Peña. Aunque todavía quedan detalles administrativos y económicos por resolver, la decisión ya estaría tomada y no tendría marcha atrás.

De esta manera, "El Show del Verano" dejará de formar parte de la programación de Luzu TV. El ciclo, que estaba encabezado por Flor Peña y Marley, no volverá a salir al aire bajo ese formato, marcando el cierre definitivo del proyecto dentro de la señal creada por Nicolás Occhiato.

Según trascendió, la intención inicial de Occhiato era mantener a Marley dentro de la grilla de contenidos. Sin embargo, esa posibilidad se complicó cuando el conductor dejó en claro que no quería continuar al frente del programa sin la presencia de Flor Peña, con quien compartía la conducción.

Esa postura terminó siendo determinante para que el ciclo quedara completamente descartado. Ahora, la incógnita pasa por conocer cuál será el próximo desafío laboral de Marley, ya que todavía no se confirmó si continuará en Luzu TV con otro formato o si evaluará nuevas propuestas fuera de la plataforma.

Por su parte, Flor Peña atraviesa un presente enfocado en el teatro y mantiene una agenda cargada de proyectos. Alejada, al menos por ahora, del streaming, la actriz continúa desarrollando su carrera artística con diferentes producciones sobre los escenarios.

Actualmente, Flor Peña protagoniza la obra "Las hijas", mientras prepara una gira teatral que compartirá con Pilar Gamboa y Soledad Villamil, un proyecto que la tendrá recorriendo distintos escenarios y reafirmando su apuesta por el teatro.

Con esta determinación, Nicolás Occhiato pone punto final a una de las novelas más comentadas del universo del streaming en las últimas semanas. Aunque la desvinculación se resolverá sin llegar a instancias judiciales, el cierre del vínculo entre Flor Peña y Luzu TV modifica el panorama de la plataforma y deja abierta la expectativa sobre los próximos movimientos tanto de la actriz como de Marley.