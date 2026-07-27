Los silbidos y abucheos interrumpieron a Rosalía cuando decidió destacar una bandera argentina durante su presentación en Chile. Desde el escenario, la cantante observó el símbolo entre los asistentes y expresó: “Una bandera de Argentina, ahí. Muchas gracias por venir desde ahí”. La respuesta negativa del público fue inmediata.

Ante esa reacción, la artista no contestó ni explicó por qué había realizado el comentario. Tampoco intentó calmar la situación o referirse al vínculo entre ambos países. En cambio, dejó atrás el episodio y buscó continuar con el espectáculo mediante una pregunta general: “¿Cómo estamos esta noche?”.

El momento adquirió mayor repercusión por el conflicto que la cantante mantenía con parte del público argentino. Días antes había compartido un video de Mía Khalifa que contenía mensajes contra los argentinos después de la final del Mundial 2026. La publicación generó una campaña de rechazo justo antes de sus cuatro presentaciones previstas en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Rosalía explicó posteriormente que había republicado el material sin prestar atención a su contenido porque en el video sonaba una de sus canciones. Con una bandera argentina pixelada como fondo, escribió: "Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdónnnnn". Sin embargo, el tono del mensaje no logró frenar las críticas.

Cuando las imágenes del concierto en Chile comenzaron a circular, algunos usuarios interpretaron el saludo como una nueva provocación. “Rosalía se sigue haciendo la viva con el público argentino”, escribió una persona. Otra cuestionó la elección del lugar y señaló: “Esta Rosalía le pifia en todas, justo en Chile saluda a Argentina”.

Las opiniones más duras también pusieron en duda la sinceridad de sus intentos por recomponer el vínculo. “Ya no vale la pena Rosalia no te molestes no necesitamos migajas de los extranjeros”, manifestó una usuaria. La posibilidad de que el gesto hubiese sido deliberado apareció en otra pregunta que se viralizó: “¿Lo hizo al propósito?”.

El episodio dejó a Rosalía atrapada entre el rechazo generado por el video de Mía Khalifa y los abucheos que recibió al mencionar a la Argentina en territorio chileno. Aunque su comentario parecía dirigido a agradecer el esfuerzo de algunos seguidores, la falta de una explicación posterior terminó alimentando otra polémica a pocos días de sus shows en Buenos Aires.