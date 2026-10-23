A sus 45 años, Nicole Neumann disfruta de una etapa personal y profesional marcada por la maternidad, su matrimonio con Manu Urcera y su participación en Solo con Nikita, su programa de streaming. Sin embargo, detrás de este presente también hay experiencias que la llevaron a revisar decisiones tomadas durante algunos de los momentos más complejos de su vida.

Uno de esos capítulos estuvo relacionado con su separación de , un conflicto que durante mucho tiempo ocupó un lugar central en la agenda del espectáculo. La exposición mediática también alcanzó cuestiones vinculadas con sus hijas, entre ellas Indiana, y generó situaciones que hoy la modelo analiza desde una perspectiva diferente.

En una entrevista con Robertito Funes, publicada por La Nación, Nicole habló sobre las consecuencias de haber compartido públicamente parte de aquellas disputas. Lejos de reivindicar esa decisión, reconoció que con el paso del tiempo llegó a una conclusión distinta y que, de poder volver atrás, habría elegido preservar ciertos aspectos de su intimidad familiar.

“Siento que tendría que haber resguardado a mis hijas; al final, la exposición pública no me sirvió de nada y no aceleró ningún proceso judicial”, expresó la modelo al recordar cómo atravesó aquella etapa. De esa manera, dejó en claro que mostrarse públicamente no produjo los resultados que esperaba en medio de los conflictos legales.

La reflexión también está relacionada con el lugar que sus hijas comienzan a ocupar en el mundo del modelaje, una actividad que forma parte de su propia historia. Consciente de las exigencias de esa profesión, Nicole busca acompañarlas de cerca y ofrecerles herramientas para que puedan desarrollarse sin atravesar las mismas dificultades que ella experimentó durante su juventud.

En ese sentido, la conductora recordó que comenzó a trabajar desde muy chica y que debió asumir responsabilidades económicas dentro de su hogar cuando tenía apenas 15 años. Aquella experiencia la obligó a acostumbrarse a cumplir con sus compromisos laborales incluso en circunstancias personales adversas, una exigencia que hoy observa con otra mirada.

¿Qué pasó realmente entre Neumann y Cubero?

“Tuve que automatizar el hecho de que, aunque me pasara algo malo, debía estar espléndida para trabajar”, contó Neumann al describir cómo aprendió a separar sus emociones de las obligaciones profesionales. La frase expone el esfuerzo que implicó crecer frente a las cámaras y sostener una imagen pública mientras atravesaba situaciones difíciles en su vida privada.

Con esta experiencia como aprendizaje, Nicole Neumann intenta construir un vínculo diferente entre la exposición, el trabajo y la maternidad. Su arrepentimiento por haber llevado ciertos conflictos al ámbito público convive ahora con una prioridad: acompañar a sus hijas, respetar sus tiempos y procurar que sus posibles carreras artísticas se desarrollen con mayor contención y lejos de las disputas de los adultos.