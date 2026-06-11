La llegada de Toy Story 5 generó una verdadera revolución en Buenos Aires y reunió a una importante cantidad de figuras del espectáculo, influencers y modelos que no quisieron perderse la avant premiere. El evento se desarrolló en uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad y estuvo marcado por los looks inspirados en los personajes de la icónica franquicia.

Entre las asistentes que más llamaron la atención estuvo Stephanie Demner, quien eligió una propuesta que combinó elegancia y tendencias actuales. La influencer lució un top de encaje floral junto a una chaqueta con detalles bordados y completó el conjunto con jean, stilettos y una exclusiva cartera. A su lado se destacó su hija Arianna Pella, que volvió a conquistar a los fotógrafos con un delicado vestido y accesorios que acompañaron a la perfección su estilismo infantil.

La familia se completó con la presencia del extenista Guido Pella, que apostó por una imagen completamente negra con prendas de cuero y gabardina. La pareja se mostró relajada y disfrutó de una noche especial dedicada al cine y al entretenimiento para grandes y chicos.

Los famosos estuvieron por la avant premiere de Toy Story 5

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Otro de los invitados que despertó interés fue Benjamín Vicuña, quien mantuvo su clásica impronta con un abrigo oscuro y un look sobrio. El actor asistió acompañado por su hijo Benicio, fruto de su relación con Pampita, quien sorprendió con un outfit urbano y moderno. También estuvo presente Ana Espasandín, pareja del actor chileno, con un elegante conjunto satinado complementado por un tapado de paño.

La conductora Sofía “Jujuy” Jiménez eligió una combinación de básicos invernales que incluyó camisa, chaleco sastrero y jean amplio. Un pañuelo estampado al cuello aportó el toque distintivo a una propuesta que se destacó por su simpleza y sofisticación.

Por su parte, Cande Ruggeri se sumó a la temática inspirada en el universo de Woody y Jessie. La modelo combinó tonos tierra y botas texanas, mientras que su hija Vita fue una de las más fotografiadas de la jornada gracias a un tierno disfraz inspirado en la famosa vaquerita de la película.

Los famosos estuvieron por la avant premiere de Toy Story 5

Los famosos estuvieron por la avant premiere de Toy Story 5

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La extravagancia tuvo su representante en Vicky Xipolitakis, que eligió un conjunto utilitario acompañado por un abrigo de piel y botas blancas. La mediática no pasó inadvertida y volvió a demostrar su estilo llamativo en una alfombra repleta de celebridades.

También dijeron presente Agustina Casanova, junto a su hija Bianca, Emily Lucius y Eva Bargiela. Cada una aportó su sello personal con propuestas que fueron desde el encaje y el cuero hasta la sastrería cuadrillé. Así, la avant premiere de Toy Story 5 se convirtió en un desfile de tendencias donde el cine, la moda y las familias famosas fueron los grandes protagonistas de la noche.

Los famosos estuvieron por la avant premiere de Toy Story 5