En el Club Hípico le dijeron a una de las hijas de Nicole Neumann que iban a poner la canción de su mamá el día que le tocara competir. La modelo contó esa anécdota en el streaming Solo con Niki, donde reveló cómo reaccionaron las tres chicas al verla cantar en el videoclip de Do You Wanna Dancing?

Con la canción y el videoclip, la modelo y conductora quiso darse el gusto de explorar una faceta distinta de las que venía desarrollando en su carrera. En la charla recordó que tuvo algunas dudas y conversó la idea con unas pocas personas antes de decidir si publicaba el tema. “No, lo dudé un poco pero muy poquito. Lo charlé con dos o tres personas y en media hora me decidí”, explicó.

Cuando habló de Indiana, Allegra y Sienna, la modelo recordó entre risas el pudor que les daba verla en el papel de cantante. Al contar cómo vivieron las chicas el estreno, relacionó esa reacción con la vergüenza que les generan algunas de las cosas que hace su mamá. “Viste que a las chicas todo lo de la madre les da cringe. A Cirio lo aman pero les da vergüenza verme a mí cantando”, contó.

En el caso de Sienna, la más chica de las tres, la canción se cruzó con la equitación. Nicole Neumann recordó que en el Hípico ya le habían puesto el tema cuando le adelantaron que también iba a sonar en una de sus competencias. “A la más chiquita, le estuvieron poniendo el tema en el Hípico y ya le dijeron que le iban a poner el tema cuando compita. Sienna dijo por favor no”, relató.

Durante la charla, la modelo también habló del gesto de su marido, Manu Urcera. El piloto la felicitó por el estreno y la sorprendió al difundir la canción en el perfil donde suele publicar cuestiones ligadas a su trabajo. “Manu no es muy expresivo pero me felicitó y lo subió a sus historias. No lo puedo creer. Su Instagram es muy laboral y lo compartió”, confesó.

Nicole Neumann contó con humor cómo la reacción familiar se convirtió en un pedido para el día de la competencia. Sienna ya había escuchado el tema en el club y fue el anuncio de que volverían a ponerlo cuando le tocara competir lo que motivó su ruego. Quería salir a la pista sin la canción de su mamá de fondo.