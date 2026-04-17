La disputa entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sumó un nuevo capítulo que promete elevar aún más la temperatura mediática. Esta vez, la modelo dejó en claro que el conflicto podría salir del ámbito público para instalarse en la Justicia, en medio de diferencias que se arrastran desde hace meses.

Todo gira en torno al cumpleaños de 15 de Allegra, una celebración que lejos de unir a la familia, terminó profundizando la grieta. La organización del festejo generó versiones cruzadas, con desacuerdos sobre responsabilidades y decisiones que derivaron en dos eventos distintos.

Desde el lado de Fabián Cubero y Mica Viciconte, trascendió que existía un acuerdo previo que no se habría cumplido. Según esas versiones, el exfutbolista se haría cargo de la fiesta principal, mientras que Nicole Neumann organizaría un viaje especial para su hija.

Sin embargo, la situación cambió y la modelo avanzó con su propia celebración, que incluso se realizó antes de la prevista por el padre. Este movimiento reavivó tensiones y expuso una interna que ya venía cargada de diferencias previas.

En diálogo con Puro Show, Nicole Neumann buscó bajar el tono en lo público, aunque dejó definiciones contundentes. “Ahora vamos a empezar con eso chicos, dejémosla a Allegra en paz para disfrutar su fiesta”, expresó, marcando su intención de proteger a su hija.

También se mostró enfocada en el presente de la adolescente: “La veo bien, re entusiasmada y preparando todo. Ahora estaba en camino a los últimos detalles”, contó. Sobre el vestido, agregó: “El vestido lo hizo con Adot, arrancó con él y siempre fue con él”.

Cuando fue consultada por su vínculo cotidiano con sus hijas, evitó profundizar y fue tajante: “Mis hijas van y vienen, no viven fijas conmigo. No voy a hablar de nada de la intimidad de mis hijas”. Una postura que sostuvo durante toda la entrevista.

Respecto a los comentarios de Mica Viciconte, la modelo fue directa: “No me interesa nada más de eso. Hablemos de lo que quieran, pero no de mi familia”. Y reforzó su distancia: “No me interesan sus vidas, no sé qué dicen ni qué hacen”.

Finalmente, dejó una frase que encendió todas las alarmas: “Hay cosas que no puedo manejar, hay otras que irán por vía de la Justicia”. Así, el conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero podría sumar un nuevo frente, esta vez lejos de las cámaras.