Fabián Cubero volvió a quedar en el centro de una interna familiar que arrastra años, pero esta vez hubo algo distinto en su reacción. No fue solo un descargo duro ni una respuesta más dentro del ida y vuelta con Nicole Neumann. En A la Tarde, el exfutbolista se mostró quebrado al tocar un punto que lo desbordó: la exposición de Mica Viciconte en medio de un conflicto que, según dejó ver, lo tiene agotado.

El disparador fue el nuevo capítulo de tensión que se armó después del posteo de Allegra Cubero y de los cuestionamientos que volvieron a poner a Mica Viciconte en el centro. Ahí Fabián Cubero decidió hablar y lo hizo desde un lugar mucho más cargado de emoción que de estrategia. No buscó esquivar el tema ni refugiarse en una frase tibia. Por el contrario, salió a marcar un límite y a defender a su pareja con una mezcla de bronca, dolor y cansancio acumulado.

En ese contexto, Fabián Cubero dijo en A la Tarde: “No me gusta hablar mal de la madre de mis hijas, me lastima que hablen mal de la madre de mi hijo. Ella siempre se puso al hombro a la familia, acompaña, siempre está presente con mis hijas. Cualquier cosa la culpa es ella, que maltrata, que es mala persona”.

Lejos de frenarse ahí, el exjugador fue todavía más claro al exponer cuánto lo desgasta esta dinámica. También en el programa de América remarcó: “La realidad es que hace ocho años que estamos, siempre cae ella en la volteada. Me molesta, estoy cansado”. Esa definición dejó en evidencia que, para Fabián Cubero, el problema ya no pasa solo por una pelea puntual, sino por una repetición constante que termina impactando sobre su vida cotidiana y sobre su familia actual.

El momento se volvió todavía más tenso cuando insistió en el lugar que ocupa Mica Viciconte en su vida y en la necesidad de ponerle freno a ciertas acusaciones. “Repito, Mica es la madre de mi hijo, me cansó la situación”, lanzó Fabián Cubero, sin bajar el tono.

Además, Cubero cuestionó el modo en que se muestran algunas conversaciones y denunció que la exposición pública no refleja todo lo que ocurre. En A la Tarde sostuvo: “Se muestran nada más los mensajes buenos, pero no los agresivos que hay contra mí y Mica”.

Sobre el final, dejó una sentencia que resumió su mirada sobre esta nueva escalada: “Hay hipocresía en el medio”. La frase cerró un descargo que tuvo llanto, hartazgo y un límite expuesto delante de cámara. Fabián Cubero no solo defendió a Mica Viciconte, también mostró que la pelea con Nicole Neumann ya no le pega únicamente en lo mediático. Esta vez, la herida apareció a la vista.