Nicole Neumann salió a responder con furia después de que una foto suya en una panchería comenzara a circular y pusiera el foco en su alimentación. La modelo había acompañado a su hija y a una amiga a almorzar, pero la salida terminó en un fuerte descargo contra el hombre que, según denunció, la fotografió a sus espaldas y envió la imagen a un medio sin su consentimiento.

El descargo comenzó con un destinatario concreto: "Vengo a hablarle a un proyecto de señor para que todos sus amigos, allegados y familiares se enteren de lo desagradable, de las actitudes de este proyecto de señor que subió esta foto mía a mis espaldas sin mi consentimiento".

Sobre la salida, Nicole Neumann explicó: "Quiero decirte lo siguiente: primero, sos muy mala leche, muy malintencionado porque yo fui a un almuerzo a llevar a mi hija y una amiga que quisieron ir a un lugar específico, accedí para darles el gusto. Uno no se imagina que se va a cruzar con pelotudos magnánimos tan seguido, tan en la diaria...".

Según recordó, hubo un intercambio previo: "Escucho encima de refilón, por eso sé quién sos, en un momento que decís 'no, no come carne'. Me doy vuelta y me dice 'la carne, hay que comer carne'. Primero, no tuviste ni la decencia ni el coraje de mirarme de frente y seguir con el tema, pasaste de largo, porque te miré. Sos tan nefasto de sacarme una foto a mis espaldas sin mi consentimiento, comiendo en un día normal, una tarde normal, con mi hija relajada, fuera de lo laboral, me parece una invasión total a mi espacio personal, a mi privacidad".

Respecto de lo que había comido, Nicole Neumann aclaró: "Pero además sos terrible mala leche, porque me sacas una foto espantosa, o sea cualquier ser humano ve que es una foto espantosa, de mala leche, doble mala leche, y qué espanto, qué poca vida tenés que tener para mandar esta foto a un medio que la publique, además sabiendo que yo comí los nachitos, esos totopos, porque claramente no como animales muertos".

Su defensa también incluyó sus convicciones: "Esto no es una postura, porque yo no necesito dibujar nada, porque la gente trabaja, miles de influencers, modelos que viven felices comiendo carne, o sea ni idea, yo simplemente predico la vida que llevo, y predico lo que yo siento, y como a mí me gusta llevar la vida adelante, y si puedo contagiar a alguien porque le hago un bien a muchos seres vivos y sintientes, bienvenido sea, nada más, no gano ninguna otra cosa con eso, entonces digo...".

Finalmente, arremetió contra el hombre y el local: "Qué sorongo, en serio, mandar esa foto, esa foto de mierda, sacarme una foto a mis espaldas sin mi consentimiento, y todo... Vendés un producto de mier..., que es cancerígeno, así que gracias, porque no voy a volver más ahí, y ojalá que vaya muy poquita gente también a consumir ese producto de mier..., y de un ser que claramente no es ningún ser amigable. Te voy a poner en mis meditaciones y en mis respiraciones para mandarte luz, a ver si podés ser un poquito menos pelotu...". La salida elegida para acompañar a las chicas terminó con su decisión de no regresar.