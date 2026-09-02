Hay una regla que Nicole Neumann decidió establecer desde que sus hijas comenzaron a obtener sus propios ingresos como modelos. Lejos de manejar el dinero sin consultarlas, la figura busca que Allegra e Indiana conozcan cada cifra y aprendan a tomar decisiones sobre lo que ganan.

La transparencia es el punto de partida del método que aplica en su casa. “Ellas saben lo que cobran, porque yo se los muestro para que me digan ellas lo que quieren hacer”, explicó. Después les presenta distintas alternativas: “Les digo: ‘¿Esta platita la querés cambiar a dólares y guardarla? ¿Querés que te la transfiera pero la administrás bien, te la voy pasando de a poco?’”.

Su intención no es obligarlas a conservar todo el dinero ni impedirles que lo disfruten. La modelo intenta encontrar un equilibrio entre el ahorro y los gustos propios de su edad. “Me gusta que ellas aprendan a administrar, pero también que la usen en cosas que ellas hoy disfrutan y les divierte”, sostuvo sobre la libertad que les brinda.

Detrás de esta forma de acompañarlas aparece una experiencia personal que Nicole Neumann no quiere que se repita. Al comenzar su carrera siendo muy joven, las restricciones legales le impedían administrar sus ingresos. “Cuando era menor no podía manejar mi plata por una cuestión legal. Y a los 19 años con una persona que me ayudó dije: ‘A partir de ahora empiezo a cobrar yo mis contratos, y a derivar las comisiones a quien haya traído ese contacto si es que vino de afuera’”.

Hasta alcanzar esa independencia, la entonces adolescente debía confiar en la información que recibía de los adultos que controlaban sus contratos. “Antes vos solo confiabas en lo que te decían que estaban haciendo con esa plata, no había noción, yo no tenía forma de saber la realidad, no tenía control”, reconoció al recordar la incertidumbre de aquellos años.

Cuando le preguntaron qué habría hecho de otra manera, la conductora admitió que tomó conciencia de varias oportunidades perdidas: “Sí un montón de cosas, ahorrar, haber hecho inversiones a futuro de plata que yo perdí, ni idea”. Ese cambio también provocó tensiones dentro de su entorno: “Obviamente en su momento hubo otro familiar que no entendía o malinterpretó la situación”.

La experiencia llevó a Nicole Neumann a construir con Allegra e Indiana una dinámica diferente, basada en mostrarles cuánto cobran y escuchar qué desean hacer. Así, los trabajos que realizan en desfiles y producciones no solamente les permiten generar sus primeros ingresos, sino también incorporar herramientas para decidir sobre ellos sin quedar ajenas a su propia economía.