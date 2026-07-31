Nicole Neumann decidió ponerle fin a las versiones que circularon en los últimos días luego del incendio que afectó una casa alquilada por Manu Urcera en San Martín de los Andes. La modelo habló del episodio, desmintió los rumores que se generaron alrededor del hecho y también aprovechó para responder a quienes instalaron una supuesta crisis en la pareja.

La polémica comenzó después de que Fernanda Iglesias revelara en Puro Show que el piloto había organizado una reunión con amigos mientras Nicole Neumann se encontraba en Europa. Según esa información, un desperfecto en la zona de la parrilla habría provocado un incendio que causó importantes daños en la propiedad, mientras también aparecieron distintas especulaciones sobre lo ocurrido durante esos días.

Consultada por el tema en Desayuno Americano, la modelo no ocultó su fastidio por las versiones que comenzaron a multiplicarse. "Me da gracia, sacan cada suposición de la nada... me pregunto por qué siempre están buscando algo malo", expresó, dejando en claro su molestia por la repercusión que tuvo el episodio.

Al mismo tiempo, Nicole Neumann confirmó que el incendio existió, aunque aclaró que la situación fue muy distinta a la que se difundió públicamente. "Se prendió fuego el tiraje de la parrilla de la casa, eso sí. Me mandó fotos Manu y ya sabía lo que había pasado cuando me levanté, porque estaba en Europa con diferencia horaria", explicó.

La modelo también destacó que, pese al importante susto, no hubo personas heridas y remarcó que eso fue lo más importante. Además, explicó que el problema habría tenido su origen en un defecto de construcción y no en otra circunstancia. "Estaba mal hecho el tiraje, pero después dijeron un montón de viri viri alrededor. ¿Por qué inventan o suman condimentos negativos? Todo cualquiera", lanzó.

En medio de la aclaración, Nicole Neumann también respondió a las versiones que desde hace meses hablan de un supuesto distanciamiento con Manu Urcera. Con ironía, desestimó esos rumores y aseguró que la relación atraviesa un buen presente. "Este año nos tienen separados hace rato, pero son rumores falsos. Está todo bien. También nos separaron de casa, pero todo bien", afirmó.

¿Fin del amor?

Finalmente, la modelo contó que, tras el episodio, pudo reencontrarse con su marido durante su estadía en Europa. "A Manu lo extrañé y nos reencontramos en Europa después, pero era la semana de la moda y me tenía que ir sí o sí", relató. Además, reveló un gesto familiar que reflejó el cariño con el que esperaban ese encuentro: "Lo esperamos con Cruz, que le hizo un dibujito".

Con estas declaraciones, Nicole Neumann buscó cerrar definitivamente las especulaciones sobre el incendio y los rumores de crisis con Manu Urcera. La conductora dejó en claro que el accidente fue un hecho desafortunado que no pasó a mayores y sostuvo que su vínculo con el piloto continúa firme, pese a las versiones que circularon en los últimos días.