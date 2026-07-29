Un incendio obligó a Manu Urcera y a sus amigos a abandonar de urgencia una casa que habían alquilado en San Martín de los Andes. El episodio ocurrió mientras Nicole Neumann estaba en París junto a su hijo Cruz, pero la emergencia no fue el único dato polémico que surgió sobre aquella reunión.

Fernanda Iglesias reconstruyó el incidente en Puro Show y explicó que el fuego comenzó luego de una falla eléctrica en el sector de la parrilla. “Se apaga la luz, se quedan a oscuras y se empieza a incendiar la casa con ellos adentro. Salen corriendo todos”, relató sobre el momento en que el grupo debió escapar.

Según la versión presentada en el programa, Manu Urcera esperaba continuar el festejo con la llegada de varias mujeres, aunque el siniestro frustró esos supuestos planes. Nicole Neumann se encontraba fuera del país y no se informó si estaba al tanto de la reunión. “Ellos estaban chochos. Iban a caer unas chicas después. No cayeron las chicas por esto que les voy a contar”, sostuvo Iglesias.

La situación generó un intercambio cargado de ironía entre los integrantes del ciclo. “Entonces no ocurrió el delito”, plantearon al aire en referencia a una posible infidelidad que no habría llegado a concretarse. La panelista rechazó esa conclusión y respondió: “No, pero iba a pasar…”.

Así quedó la casa que alquiló Manu Urcera tras el incendio.

Para respaldar su información, la periodista aseguró haber consultado a alguien que estuvo cerca del episodio. Al hablar de Manu Urcera y de una posible reacción de Nicole Neumann, señaló: “Me lo confirma una fuente de ahí, que sí estaba Manu Urcera y que le dijo a la persona que los ayudó que iban a venir unas chicas después. ¿Si Nicole se enojará con esto? Si él le contó lo que pasó no creo... si evidentemente no le contó lo de las chicas...”.

El viaje había sido organizado durante los primeros días de julio para mirar un partido de la Selección Argentina en el Mundial y celebrar el cumpleaños del piloto. La noche del 7, el grupo preparaba un asado en la propiedad cuando se produjo el desperfecto eléctrico que dejó la vivienda sin luz y dio inicio al incendio.

Así quedó la casa que alquiló Manu Urcera tras el incendio.

Hasta el momento no se conoce qué versión habría recibido Nicole Neumann sobre lo sucedido ni si Manu Urcera le mencionó la supuesta llegada de otras mujeres. La información quedó sostenida por el relato de Fernanda Iglesias y su fuente, mientras el incendio transformó una reunión privada en un episodio con posibles consecuencias para la pareja.