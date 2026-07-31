La separación de La Joaqui y Luck Ra continúa sumando capítulos y, en las últimas horas, apareció una versión que volvió a sacudir las redes sociales. En medio de las especulaciones sobre una supuesta tercera en discordia, trascendió una fuerte frase que la cantante urbana habría pronunciado contra Tuli Acosta, señalada en distintos rumores pese a haber negado cualquier vínculo sentimental con el cordobés.

El tema fue abordado por Pepe Ochoa, quien aseguró que la relación entre La Joaqui y Tuli Acosta estaba lejos de ser cordial. Según contó el conductor de Bondi Live, la artista no habría soportado algunas actitudes de la influencer y, tras la ruptura con Luck Ra, habría reaccionado con una explosiva frase dirigida a su círculo íntimo.

"Tuli la copiaba y provocaba. Cuando cortan le dijo a sus amigas que dejaran de seguir a esa p... porque fue lo peor que le pasó en la vida", afirmó Pepe Ochoa, una declaración que rápidamente se viralizó y generó una catarata de comentarios en redes sociales. Hasta el momento, La Joaqui no salió a confirmar ni desmentir esa versión.

Mientras tanto, Ángel de Brito reveló que mantuvo una conversación con Tuli Acosta, quien volvió a rechazar cualquier tipo de romance con Luck Ra. "No quiero salir a hablar porque no quiero sumar más bolonqui al que ya hay", le habría dicho la influencer, antes de remarcar: "Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo".

En paralelo, La Joaqui utilizó sus redes sociales para comunicar oficialmente el final de su relación con el cantante. En un mensaje cargado de emoción, dejó en claro que la decisión fue tomada en buenos términos y que no existieron conflictos relacionados con el amor o con el entorno familiar.

"Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares", escribió la cantante. Luego agregó: "Son deseos de un futuro y etapa distintas. Por todo lo compartido durante este tiempo, nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa".

¿La tercera en discordia?

Más tarde, durante una entrevista en Intrusos, La Joaqui profundizó sobre los motivos que llevaron a la separación y explicó que ambos atraviesan momentos diferentes de sus vidas. "Ya estoy en mis 30, quiero una familia, me quiero casar y él quiere vivir cosas lógicas de un pibe de 27 años y está bien, no lo vuelve un villano", expresó.

Aunque ninguna de las versiones sobre una posible tercera en discordia fue confirmada por los protagonistas, el nombre de Tuli Acosta continúa apareciendo en el centro de la polémica. Mientras las redes debaten qué ocurrió realmente entre La Joaqui, Luck Ra y la influencer, las declaraciones cruzadas mantienen vivo uno de los escándalos más comentados del espectáculo argentino.