La pregunta apareció en medio de una charla relajada, pero terminó generando un momento inesperado. Nicole Neumann consultó al tarot sobre su futuro y la respuesta que recibió la dejó completamente descolocada.

El episodio ocurrió durante su participación en un streaming, donde compartía espacio con su entorno cercano. En ese contexto, Nicole Neumann decidió aprovechar la presencia de una tarotista para hacer una consulta personal que no pasó inadvertida.

“Tengo una mejor pregunta para mí: ¿se viene otro bebé?”, lanzó, sorprendiendo a quienes estaban presentes. Lejos de tratarse de un comentario al pasar, la modelo profundizó sobre un deseo que viene arrastrando desde hace tiempo.

“Sabés que toda la vida, de chiquita, yo decía que iba a tener cinco hijos. Quiero tener cinco hijos”, confesó, dejando en claro que la idea de agrandar la familia siempre estuvo en sus planes.

La escena tomó otro tono cuando comenzaron a aparecer las cartas. La tarotista explicó el significado de la tirada y fue ahí donde el clima cambió. “Sale el carro, que dice que se avanza. Después la templanza… aparecen también los enamorados… y salieron dos de las cuatro cartas que representan el embarazo”, detalló.

Ese momento generó sorpresa inmediata. Nicole Neumann, que hasta ese punto se mostraba distendida, reaccionó con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. “Ay no, ¿en serio? No estoy preparada”, respondió, sin poder ocultar su impacto.

La situación dejó un registro particular. Entre risas, dudas y una predicción que abrió un nuevo escenario, la charla pasó de lo cotidiano a un terreno más íntimo en cuestión de segundos.

Más allá de la interpretación del tarot, lo que quedó expuesto fue ese deseo latente que la propia Nicole Neumann reconoce desde hace años. La posibilidad de volver a ser madre aparece así como una idea que, aunque no esté definida, sigue presente.

El momento no solo generó repercusión por lo que se dijo, sino por la reacción en vivo. En ese cruce entre lo inesperado y lo personal, la escena terminó captando la atención más allá del propio programa.