La salida de Cinthia Fernández de La Mañana con Moria no pasó desapercibida y terminó de confirmar un clima que venía cargado desde hacía días. La panelista fue desvinculada del programa y, horas después, decidió dar su versión de lo ocurrido.

La noticia se conoció en medio de una serie de conflictos que ya habían expuesto tensiones dentro del equipo. En ese contexto, el nombre de Cinthia Fernández volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez por una decisión que la dejó fuera del ciclo.

El primer dato llegó a través de un intercambio privado que luego se hizo público. “Le pregunté: '¿Te rajaron?'. Me puso: 'Sí, la verdad que no me di cuenta en avisar'”, se leyó, dejando en claro cómo fue el reconocimiento inicial de la propia panelista.

A partir de ahí, Cinthia Fernández profundizó su explicación y apuntó a un error en medio de una situación personal compleja. “Te juro, ayer te dije apurada porque estaba con este lío personal y vos sabés que estaba buscando chicos, cocinando. Nunca fue la intención desobedecer. Te juro que me olvidé. Tengo mucho quilombo”, sostuvo.

Ese punto fue central dentro de su descargo. Según explicó, la situación que derivó en su salida no fue premeditada, sino consecuencia de un momento personal que la desbordó y que terminó impactando en su trabajo.

Sin embargo, más allá de la explicación, también dejó en claro su postura frente a la medida. “Me parece desproporcionada la medida, pero bueno... qué voy a hacer”, expresó, marcando su desacuerdo con la decisión tomada.

El trasfondo no es menor. La salida se da luego de varios cruces con compañeras y con la propia dinámica del programa, lo que terminó de tensionar su lugar dentro del ciclo y acelerar un desenlace que venía gestándose.

En paralelo, desde la producción también se habló de un desgaste acumulado, lo que sugiere que el episodio puntual fue apenas un detonante dentro de una situación más amplia.

Con este escenario, Cinthia Fernández queda afuera del programa en un momento de alta exposición. Entre su descargo y las versiones internas, la historia deja abierta una incógnita sobre cuál será su próximo paso.